Halkın Sesi | Dünyayı Tarafsız Okuyun!

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Turizmden 1.7 milyon Dolar gelir

Turizmden 1.7 milyon Dolar gelir

Tır dorsesinden kaçak mülteciler çıktı

Tır dorsesinden kaçak mülteciler çıktı

2023 Yılı Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayınlandı

2023 Yılı Ödemeler Dengesi İstatistikleri yayınlandı

Yeni sınır kapılarının açılması konusu

Yeni sınır kapılarının açılması konusu

Hristodulidis'ten Açık Kapı
Siyaset

Hristodulidis'ten Açık Kapı

Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı
Güncel

Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Kıbrıs gazisinin cenaze törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da KKTC çağrısı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da KKTC çağrısı

Gönyeli 14 yıl sonra parkeye geri döndü

Gönyeli 14 yıl sonra parkeye geri döndü

Doğan’a Çetinkaya freni

Doğan’a Çetinkaya freni

Saygıner, manifestosunu açıkladı

Saygıner, manifestosunu açıkladı

Hükümet ortakları: “CTP tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptı”

Hükümet ortakları: “CTP tarihte görülmemiş bir Meclis işgali yaptı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret etti

Kıbrıs' Amerikan Savaş Üssüne Dönüştürme Planı

Kıbrıs' Amerikan Savaş Üssüne Dönüştürme Planı

Girne, Dr. Küçük Oyunlarıyla coştu

Girne, Dr. Küçük Oyunlarıyla coştu

Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları

Aksa Futbol Ligleri 7. Hafta sonuçları

ABD Baf’taki hava ve Mari’deki deniz üssüne talip

ABD Baf’taki hava ve Mari’deki deniz üssüne talip

22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları coşkuyla başladı

22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları coşkuyla başladı

Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları

Aksa Futbol Liglerinde 7. Hafta günün sonuçları

Üstel, YDÜ Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı

Üstel, YDÜ Hastanesi’nde safra kesesi ameliyatına alındı

''Bebeğim Niye Öldü Açıklayın''

''Bebeğim Niye Öldü Açıklayın''

GG’nin fişini Muhittin çekti

GG’nin fişini Muhittin çekti

Başbakan Üstel YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi

Başbakan Üstel YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi

Sağlık Bakanlığı: “Bebeklerin sağlık durumları iyi”

Sağlık Bakanlığı: “Bebeklerin sağlık durumları iyi”

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum KKTC’ye geldi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum KKTC’ye geldi

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Paralar nerede?

Paralar nerede?

Utanç verici manzara

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Seyir halindeki otobüsde yangın çıktı

Seyir halindeki otobüsde yangın çıktı
21.Orkide yürüyüşü 28 Nisan Pazar Günü Gerçekleştiriliyor

21.Orkide yürüyüşü 28 Nisan Pazar Günü Gerçekleştiriliyor
Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde gece yarısı meydana gelen kaza kameralara böyle yansıdı

Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde gece yarısı meydana gelen kaza kameralara böyle yansıdı
Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı!

Arabalar zıpladı, yer yer yerinden oynadı!
Yunanistan ERT kanalı deprem görüntülerini 'Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdum 'şarkısıyla yayınladı.

Yunanistan ERT kanalı deprem görüntülerini 'Ben seni sevduğumi dünyalara bildirdum 'şarkısıyla yayınladı.
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı

Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi
Türkiye

Akan trafiğin ortasında uyuyakaldı, cadde kilitlendi

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü kişilerin yüzde 21’inin sağlık durumu kötü
Güney'den Haberler

Güney Kıbrıs’ta 65 yaş üstü kişilerin yüzde 21’inin sağlık durumu kötü

Stefanu Miçotakis ile görüştü
Güney'den Haberler

Stefanu Miçotakis ile görüştü

Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi
Güney'den Haberler

Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi

Limasol’da dört araç ve bir büfe kundaklandı
Güney'den Haberler

Limasol’da dört araç ve bir büfe kundaklandı

Mari'de inşa edilen helikopter üssü
Güney'den Haberler

Mari'de inşa edilen helikopter üssü

DP Genel Sekreteri Akpınar: “CTP halkın iradesini yok saydı”
Güncel

DP Genel Sekreteri Akpınar: “CTP halkın iradesini yok saydı”

İMO temsilcilerinin AB destekli projeye katkısı sürüyor
Güncel

İMO temsilcilerinin AB destekli projeye katkısı sürüyor

Ataoğlu’ndan Ecevit mesajı…
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Ataoğlu’ndan Ecevit mesajı…

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