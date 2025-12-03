***KKTC Cumhurbaşkanı Sn. Erhürman, “Kıbrıs Türk Halkı’nın yok sayılmasına görmezden gelinmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini vurguladı. KKTC Devleti ve Kıbrıs Türk Halkı’nın yok sayılmasına görmezden gelinmesine deseydi daha iyi olurdu…

***Bitmeyen oyunlar… Rumlar, şimdi de “Kıbrıs Cumhuriyeti her iki topluma da aittir ve bu hakkın talep edilmesi gerekir…” diyor… Thank you, but no thank you…

***Daha çok sınır kapılarının açılması ve giriş çıkışların çoğalması, iki toplumun birleşmesine ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği altında yaşamasına doğru ilk adımlardan biri sayılabilir herhalde. Dikkatli olmak lazım…

***31ATLAS adındaki uzaylıların ana gemisi inanılmaz bir hızla Dünya gezegenine doğru yaklaşmaktadır. Kötü senaryolar çok korkutucu. Meteor mu, uzay gemisi mi tartışması da rafa kaldırıldı. Bu uzaylıların ana gemisi deniliyor. Bundan sonra ne olur bilinmez…

***Ukrayna-Rusya çatışması maalesef devam ediyor. Bir gün barışa çok yaklaşıldı deniyor, ertesi gün Ukrayna ve Rusya birbirlerini vurmaya devam ediyor. Çelişkili haberler…Ancak büyük savaş tehlikesi hala var.

***Müzikle yaşamak en güzeli, en iyisi… Sn. Halil Kalgay’ın düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 23’üncüsü de geride kaldı. KKTC’nin kültür-sanatına en büyük katkıyı veren bir olay… Tebrikler Sn. Halil Kalgay…

***AB, SAFE programı çerçevesinde Güney Kıbrıs’a 200 Milyon Euro’luk silahlanma kredisi verecekmiş. Rahmetli eniştemin rahmetli babası, “Şaşırmış çocukcağız.” derdi. Aynen öyle…