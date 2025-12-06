AKSA SÜPER LİG

DÜN

Doğan T. Birliği – Cihangir: 1-1

BUGÜN

Yenicami – A. Yeşilova: 3 – 2

Esentepe – Mormenekşe: 5 – 0

Mesarya – K. Kaymaklı: 4 – 6

7 ARALIK PAZAR (14.00)

Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Gönyeli: Şakir Azizoğlu

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Çetinkaya : Burak Mandıralı

Osimhen uzatmada hayat verdi
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka: Fehim Dayı

8 ARALIK PAZARTESİ (19.00)

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü: Osman Özpaşa

AKSA BİRİNCİ LİG

BUGÜN

Hamitköy – Yalova: 1 – 2

DND L. G. Birliği – Binatlı: 4 – 0

Maraş – Göçmenköy: 3 – 2

A. Kozanköy – Değirmenlik: 1 – 2

7 ARALIK PAZAR (14.00)

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lapta : Mustafa Öztugay

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya: Hakan Ünal

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – M. H. Yılmazköy:Cenk Aras Özfutu

Kaplıca Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Aslanköy: İbrahim Katmer