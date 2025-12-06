AKSA SÜPER LİG
DÜN
Doğan T. Birliği – Cihangir: 1-1
BUGÜN
Yenicami – A. Yeşilova: 3 – 2
Esentepe – Mormenekşe: 5 – 0
Mesarya – K. Kaymaklı: 4 – 6
7 ARALIK PAZAR (14.00)
Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Gönyeli: Şakir Azizoğlu
Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Çetinkaya : Burak Mandıralı
Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka: Fehim Dayı
8 ARALIK PAZARTESİ (19.00)
Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü: Osman Özpaşa
AKSA BİRİNCİ LİG
BUGÜN
Hamitköy – Yalova: 1 – 2
DND L. G. Birliği – Binatlı: 4 – 0
Maraş – Göçmenköy: 3 – 2
A. Kozanköy – Değirmenlik: 1 – 2
7 ARALIK PAZAR (14.00)
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Lapta : Mustafa Öztugay
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya: Hakan Ünal
Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – M. H. Yılmazköy:Cenk Aras Özfutu
Kaplıca Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – Aslanköy: İbrahim Katmer