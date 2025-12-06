Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Lig'de 12. hafta maçında Hamitköy, Yalova’yı konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Yalova maçını Fatih Bardakçıoğlu yönetti. Maça Yalova hızlı başlarken, kaçan 2 pozisyon sonrasında toparlanan Hamitköy de 2 pozisyon kaçırdı. Tekrardan toparlanan Yalova’da 31. Dakikada Yasin’in sağdan ortasında Selçuk güzel bir gol attı. 0 – 1
45+3. Dakikada Hamitköy’de serbest vuruşta Mustafa’nın vuruşu yere de çarparak kaleci Vedat’ı yanıltırken, gol oldu. 1 – 1
İkinci devreye Hamitköy çok hızlı başladı. Arka arkaya gelişen ev sahibi ataklardan 51. dakikada yaşanan pozisyonda Mustafa yerde kaldı. Pozisyona penaltı çalmayan Fatih Bardakçıoğlu’na Hamitköylüler büyük tepki gösterdiler.
60’tan sonra toparlanan Yalova daha iyi oynarken, son bölümde arka arkaya ataklar geliştirdi. 84’te kazanılan köşe vuruşunda Selçuk’un ortasında savunmadan ileriye çıkan Kemal, karambolde golü attı. 1 – 2
90 + 3’te gelişen Yalova atağında sonradan oyuna giren Zafer kalecinin de hatasında skoru belirleyen golü attı. 1 – 3