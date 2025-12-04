Delaware Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki Luqmaan Khan, kapalı bir park alanında kamyonetinde şüpheli şekilde otururken fark edildi ve polis ekiplerinin aracı incelemesiyle ciddi bir güvenlik soruşturmasının merkezine yerleşti. New Castle County Polisi, 24 Kasım’da yapılan aramada Khan’ın aracında bir .357 Glock tabancası, yüklü şarjörler, vücut zırhı plakaları ve kampüste kitlesel saldırı planları içeren ayrıntılı bir defter bulunduğunu açıkladı.

Savcılık, tabancanın yarı otomatik bir tüfeğe dönüştürülmesini sağlayan kit ile modifiye edildiğini ve defterin “her şeyi öldürme” ve “şehitlik” gibi tekrar eden ifadelerle dolu olduğunu bildirdi. Notlar arasında kampüs polis departmanına yönelik olası bir saldırı için giriş–çıkış noktalarının işaretlendiği ayrıntılı bir harita da yer aldı. Khan’ın yakalandıktan sonra polise, “Şehit olmak yapılabilecek en büyük şeylerden biri” dediği aktarıldı.

Soruşturma daha da büyüdü. FBI, Khan’ın Wilmington’daki evinde yaptığı aramada kamyonette bulunanların çok daha büyük bir cephaneliğin küçük bir bölümü olduğunu tespit etti. Evde kırmızı nokta dürbünlü bir AR tarzı tüfek, yasadışı bir aparatla tam otomatik makineli tüfeğe dönüştürülmüş ikinci bir Glock, on bir adet genişletilmiş şarjör ve kurşun geçirmez bir yelek ele geçirildi. Silahların hiçbirinin kayıtlı olmadığı bildirildi.

Komşular, Khan’ın uzun süre Amerika’da yaşadığını ve genelde sessiz bir profil çizdiğini söylerken, son aylarda giderek içine kapandığını belirtti. Spotlight Delaware’in aktardığına göre, tutuklanmadan önce hiçbir sabıka kaydı bulunmuyordu.

Khan şu anda tutuklu ve ilk etapta “makineli tüfek bulundurmak” suçlamasıyla karşı karşıya. FBI’ın yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturmanın devam ettiği açıklandı. New Castle County Polis Sözcüsü Cpl. Richard Chambers, memurların kapalı parktaki aracın fark edilmesinin ardından yalnızca uyarı yapmak yerine detaylı inceleme başlatmasının olası bir felaketin önüne geçtiğini söyledi.





