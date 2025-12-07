AKSA SÜPER LİG

Doğan T. Birliği – Cihangir: 1-1

Yenicami – A. Yeşilova: 3 – 2

Esentepe – Mormenekşe: 5 – 0

Mesarya – K. Kaymaklı: 4 – 6

Aksa Futbol Ligleri 12. Hafta günün sonuçları
Yeniboğaziçi – Gönyeli: 2 – 0

Lefke – Çetinkaya : 2 – 0

C. B. Gençlik Gücü – Karşıyaka: 3 – 2

8 ARALIK PAZARTESİ (19.00)

Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar – Mağusa T. Gücü: Osman Özpaşa

AKSA BİRİNCİ LİG

Hamitköy – Yalova: 1 – 2

DND L. G. Birliği – Binatlı: 4 – 0

Maraş – Göçmenköy: 3 – 2

A. Kozanköy – Değirmenlik: 1 – 2

Türk Ocağı – Lapta : 0 – 6

Baf Ülkü Yurdu – Düzkaya: 1- 0

S. Geçitkale – M. H. Yılmazköy:3 – 0

K. Karadeniz 61 – Aslanköy: 0 – 1