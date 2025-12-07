Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Halil Canaloğlu, Arif Malek

GG: Ozan, Mustafa Atlar, Mehmet Altın(72.Dk Djibril), Adil, Hasan Akkuyu, Bamba, Fofana, Mustafa Sakallı, Semih, Ünal, Farouk(83.Dk Ahmet Sönmez)

Karşıyaka: Osman Erdoğan, Jatta, Kande, Gökhan, Papa, Selçuk, Göksel,(62.Dk Toykan) Mehmet Kum, Süleyman, Muhammet(90+4.Dk Can)Isaac

Goller: 12.Dk Mehmet Altın, 40.Dk Bamba, 87.Dk Mustafa Sakallı ( GG)-64.Dk Papa, 79.Dk Kande(Karşıyaka)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 12. Hafta maçında China Bazaar Gençlik Gücü, Karşıyaka’yı konuk etti.

9.Dk: GG atağında Fofana ceza alanı içerisinde topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarpıp kornere gitti.

12.Dk: GG atağında Farouk soldan topu ceza alanına ortaladı. Bamba’nın araya girmesiyle kaleci Osman’ın tam vuramadığı top Mehmet Altın’ın önünde kaldı ve onun vuruşunda top filelere gitti. GG 1-0 Karşıyaka

40.Dk: GG atağında Fofana’nın ceza alanına yüksekten gönderdiği topta kaleci Osman topu almak için kalesini terk etti ancak elinden kaçırdığı topu alan Bamba vurdu ve topu filelere gönderdi. GG 2-0 Karşıyaka

56.Dk: Karşıyaka atağında Jatta paslaşmalar sonrasında sağdan ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı ancak top uzak direğin yanından dışarıya gitti.

63.Dk: GG atağında Bamba’nın ortasında Fofana, altı pasın içerisinde şutunu attı ancak kaleci Osman gole izin vermedi. Dönen topu alan Hasan’ın şutunda Gökhan Özer topu çizgiden uzaklaştırdı.

64.Dk: Karşıyaka’da kaleci Osman’ın degajında savunma arkasına sarkan Papa, kaleci Ozan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. GG 2-1 Karşıyaka

67.Dk: GG atağında Bamba sağdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte Fofana kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Osman topu kornere çeldi.

72.Dk : GG atağında ceza alanı içerisinde topa buluşan Fofana, net bir pozisyonda kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

79.Dk: Karşıyaka atağında ileriye gönderilen uzun topta, topu alan Kande ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. GG 2-2 Karşıyaka

87.Dk: GG atağında Hasan’ın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Mustafa Sakallı düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. GG 3-2 Karşıyaka

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmedi ve maç Gençlik Gücü’nün 3- 2 üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla Gençlik Gücü lider Cihangir ile puan farkını 1 puana indirmiş oldu.