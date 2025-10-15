Spor tarihimize ışık tutan kitaplar artmaya devam ediyor. Spor tarihimizle ilgili araştırmalarımı yaparken bu konudaki kaynakların çok az olduğunu görmüştüm. Elimdeki bilgileri geliştirip 2003 yılından itibaren kitap yayımlamaya başladım.

2024 yılına kadar çoğunluğu spor konulu 22 kitabı hayata geçirdim. Bu konudaki çalışmalarım devam ediyor.

Son yıllarda spor tarihimizle ilgili eserleri hayata geçirenlerin çoğaldığını görüyoruz.

Bülent Fevzioğlu ve Elnur Ağayev’in elime ulaşan spor tarihimize ışık tutacak kitapları var.

Hayli üretken bir yazar olan Bülent Fevzioğlu, SAMTAY Vakfı’yla başlattığı çalışmalarda spor konulu kitaplara da yer veriyor. Uzun zamandır çalıştığı “1918 Yılından Günümüze Efsane Bir Futbol Takımı Mağusa Türk Gücü” kitabını geçtiğimiz günlerde hayata geçirdi. En yeni sunulan “Bir Çocuk Selamından Devletin Bayrağına (1)” kitabında spora da yer verildi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Elnur Ağayev, 2008 yılında ülkemize gelip Lefkeli oldu. Yayımladığı kitaplar hakkında https://elnuragayev.com/kitaplarim web sitesinden bilgi alınabilir. Lefke Türk Spor Kulübü’ne özel ilgisi var.

Elnur Ağayev, “Oysaki Şampiyonluğu Yazacaktım-Lefke Türk Spor Kulübü 2021-2022 Sezonu” eserinden sonra “Lefke Türk Spor Kulübü’nün Altın Yılı 1972” raflarda yerini aldı.

Her iki yazara da çalışmalarında başarılar dilerken bu dört kitap hakkında okurlara bilgi sunmaya çalışayım.

Bülent Fevzioğlu: “Bir Çocuk Selamından Devletin Bayrağına (1)”

Samtay Vakfı Akademi – Biyografi Yayınları 1 olarak sunulan 547 sayfalık kitapta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anlatılırken spor konuları da yer aldı. 35 sayfada Yenicami Ağdelen Kulübü tarihçesi ve Ersin Tatar’ın bu kulüpteki başkanlığı anlatıldı. Bu sayfalara ben de arşivimdeki bilgilerle katkıda bulundum.

Bülent Fevzioğlu: “1918 Yılından Günümüze Efsane Bir Futbol Takımı Mağusa Türk Gücü”

579 sayfalık bu kitap 1918 ile 1960 yılları arasını kapsıyor. Bülent Fevzioğlu’nun ricasıyla bu çalışmaya da katkıda bulundum. 1977 yılında rahmetli Hüseyin Recai Turan’dan aldığım bilgide 1918 yılında Mağusa Türk Spor Kulübü’nün varlığından söz edilmişti. Bülent Fevzioğlu da 1918 yılını başlangıç kabul edip yola çıktı ve 1960 yılına kadar geldi. Kitabın isminden anlaşıldığına göre günümüze kadar gelinecek bu çalışma çok uzun bir dönemi yansıtmış olacak.

Elnur Ağayev: “Lefke Türk Spor Kulübü’nün Altın Yılı 1972”

168 sayfalık kitapta Lefke futbol takımının 1972 yılında kazandığı Kıbrıs Kupası anlatılıyor. Bölümlerde 1971-1972 Sezonu 2.Küme maçları, Halkın Sesi gazetesindeki röportajlar, Kupa maçlarıyla ilgili değerlendirmeler, anılar ve hikayeler anlatılıyor.

Elnur Ağayev: “Oysaki Şampiyonluğu Yazacaktım-Lefke Türk Spor Kulübü 2021-2022 Sezonu”

Kıbrıs Kupası’nın kazanılmasının 50.yılı anısına hazırlanan kitapta, Lefke futbol takımının 2021-2022 sezonu, 256 sayfada etraflıca anlatılıyor.

Ağayev, Azerbaycan’da tuttuğu Neftçi takımının sezonluk maçlarının istatistiğini ve kısa tarihini içeren kitaptan ilham alarak hazırladığını belirtiyor.

Bütün maçların izlenip not alındığı çok emek verilmiş bir çalışma.