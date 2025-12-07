Güney Kıbrıs'ta yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının dün akşamdan başlayarak bugün de ektili olduğu, sabahın erken saatlerinde Trodos’a kar serpiştiği ifade edildi.

“Alphanews” haber sitesi, Kıbrıs’ta etkili olan yağışlı hava sisteminin özellikle Baf bölgesinde dünden beridir yoğun yağışlar getirdiğini yazdı.

Birçok bölgede aşırı yağışların etkili olduğunu belirten haber sitesi, bu sabah erken saatlerde ise Trodos’ta hafif kar serpiştirdiğini aktardı.

Sarı alarm durumunun devam ettiği de belirtilen haberde, dağlık kesimlerde bazı yollarda toprak kaymaları olması sebebiyle sürücülerin dikkatli olması çağrısında da bulunuldu.