Uluslararası Futbol Tenisi Federasyonu’nun (FIFTA) kurucusu ve isim babası Josef Rothenfuhl’un merhum eşinin anısına düzenlenen organizasyonun 8.’si Gazimağusa’da gerçekleştirildi.

Dünyanın en iyi elit tekli kadın ve erkek futboltenisi sporcuları 5-6 aralık tarihlerinde DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Esther Jordi turnuvasında sahaya çıktı.

20.000 dolar ödüllü turnuvada en büyük süprizi Dünya ve Avrupa birincisi Romen Anemaria Gherghel'i Macar Boglarka Lepseneyi’nin yenilmesi oldu.

Kadınlarda KKTC Milli sporcumuz Ayşe Mullacuma ise üçüncü geldi. Erkeklerde ise Mehmet Aksunlar ilk 8 arasında yeralmayı başardı.

Müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri Josef Rothenfuhl ve Şevket Songur tarafından verildi.

Kadınlar:

1. Boglarka Lepsenyi / Macaristan

2. Anemaria Gherghel / Romanya

3. Ayşe Mullacuma / KKTC

Erkekler

1. Varo Norbert / Romanya

2. Calin George / Romanya

3. Mircea Catalin / Romanya