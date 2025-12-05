Stat: Mete Adanır Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, Emre Çevikdal

Doğan T. Birliği:Dursun Cem, Macdonald Niba, Mejdi, Emre, Ali (Dk.79 Selim), Mustafa Salk, Muhittin Tümbül, Gime Toure, Mustafa Vardi, Erhun(Dk.71 Doğukan), Tunç (Dk.71 Billy)

Cihangir: Türkkan, Selçuk, Yusuf, Berhan (Dk.69 Hasan Ulukök), Uğur, Hakan(Dk.90+5 Fikret), Yakup, Berkem, Laurys N. Meye(Dk.90+1 Bilal), Samson Ebuka, , Babacar Diop

Goller: Dk.90+1 Mustafa Salk (DTB) - Dk.24 Babacar Diop (Cihangir)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 12. Haftanın açılış maçı Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasında oynandı. Şampiyonluk hedefinde olan Doğan Türk Birliği ile Cihangir arasındaki maç Mete Adanır Stadında dolu tribünler önünde oynandı.

13.Dk: DTB’nin kullandığı köşe atışında oluşan karambolde Mejdi vurdu ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

24.Dk: Cihangir’de sol çaprazda kazanılan frikiği kullanan Meye’nin yerden vuruşunda top Babacar’a çarpıp önünde kaldı. Babacar, kalesini terk eden Dursun’un yanından vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. DTB 0-1 Cihangir

32.Dk: DTB’nin kazandığı frikik atışını kullanan Muhittin’in şutunda top üst direğe çarpıp dışarıya gitti. 37.Dk: DTB atağında Toure’nin ara pasında savunma arkasına sarkan Tunç, kaleci Türkkan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

49.Dk: DTB’de kazanılan frikiği kullanan Muhittin’in şutunda baraja çarpan top kaleye doğru yöneldi ancak kaleci Türkkan bu topu kornere çelmeyi başardı

70.Dk: DTB’de Muhittin’in kullandığı köşe atışında Niba arka direkte kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

75.Dk: Cihangir’in kullandığı köşe atışında Ebuka kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarıya gitti. 90+3.Dk: DTB atağında Billy’nin kafa vuruşunu Türkkan kornere çeldi. Yapılan ortada Mustafa Salk ön direkte yerle bir durumda kafa vuruşu yaptı ve Türkkan’ın müdahalelerine rağmen top filelere gitti. DTB 1-1 Cihangir