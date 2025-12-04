Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan ralli şampiyonası 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılacak yarışla tamamlanıyor. Sezonun dokuzuncu ve final rallisi, Akdeniz Rallisi adıyla Kalkanlı Arena Speedway merkezli yapılacak. Start, finiş, servis alanı ve seyirci özel etabının da Kalkanlı Arena Speedway’de olacağı rallide etaplar Akdeniz Ormanı’nda hazırlanacak.

Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Zaim Kömürleri ile Speedoll’un yarış sponsorluğu yanı sıra; Polaris, Genpower, Gopro, Limon Fatura Ödeme, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Fly House, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Doill, Auto Line, Sami Doğan Motors, Prowin Exchange, Erbay Cemil petrol, Dürüst Lojistik, Erbay Auto, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy de yarışın hayata geçirilebilmesi için katkı koyuyor.

Akdeniz Rallisi, Kalkanlı’da cumartesi sabahı 09.30’da başlayacak. 10.00’dan itibaren iki kez art arda Akdeniz etabı geçilecek ve servis alınacak. Servisin ardından 12.45’ten itibaren iki kez art arda etabın tersi, Tepebaşı adıyla geçilecek. Yine servis arasının ardından bu kez 15.45’ten itibaren Arena Speedway SSS etabı geçilecek ve ralli sona erecek.

Sezon finalinde 22 ekip yarışacak, Mahalli Ralli Şampiyonu belirlenecek

Kayıt işlemlerinin tamamlandığı organizasyona 22 ekip kayıt yaptırdı. “R5” olarak bilinen araçların olduğu sınıf 2’de toplam 7 ekip mücadele edecek. Sınıf N’de 1 ekip, Sınıf 1’de 5 ekip ve sınıf 4’te 4 ekip mücadele edecek. SSV’lerin olduğu sınıf R’de ise 5 ekip birincilik mücadelesi verecek. Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası’nda şampiyon belirlenecek. Kurumdan yapılan açıklamaya göre Sadık Bilgimer, İlker Beşok ve Tolga Güllü arasındaki mücadele final yarışına taşındı.