“Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Kıbrıs Adasında barışın teminatıdır. Daima güçlü ve hazır!”

“Sıfır asker, sıfır garanti” çığırtkanlığını artıranlara devletin en üst makamında böyle yanıt verildi.

Komutanların, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a dün (25 Kasım 2025) yaptığı anlamlı ziyaret, Adadaki Türk varlığının ve güvencesinin kalıcı ve vazgeçilmez olduğunu bir kez daha ilan etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve beraberindeki üst düzey askeri heyetin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a gerçekleştirdiği ziyaret, protokol ziyareti olmanın ötesinde de mesaj ve anlam taşıyor.

Ziyarette, Kıbrıs meselesinin çözümünde Adadaki Türk askeri varlığının ve Türkiye’nin garantörlük hakkının sona erdirilmesini hedefleyen ve bu yönde her türlü kara propagandan geri kalmayan Kıbrıs Rum tarafı ile destekçileri uluslararası bazı aktörlere bir kez daha net yanıt verildi.

O, sakin ama güçlü yanıt, Korgeneral Kılınç’ın Cumhurbaşkanı Erhürman’a takdim ettiği anlam dolu hediyeydi…

Bu hediye, son dönemde Rumların yine sıkça dile getirdiği ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve egemenliğini doğrudan hedef alan “sıfır asker, sıfır garanti” söylemlerine karşı net, gür ve tarihi bir cevap niteliğinde.

O hediye objenin üzerinde yer alan, Türk ve KKTC bayrakları ile Mehmetçik figürü ve yazılar, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlık felsefesini özetliyor. Objede başka neler mi var;

Atatürk’ün Kıbrıs’la ilgili vizyonunu hatırlatan bir söz.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Marşı’nın güçlü dizeleri.

Ve en önemlisi, bir slogan değil, bir gerçeği vurgulayan çelikleşmiş o sarsılmaz ifade:

“Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, Kıbrıs Adasında barışın teminatıdır. Daima güçlü ve hazır!”

Bu mesaj, 1974’ten bu yana adada dökülmüş kanın durmasının, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halklarının huzur içinde varlığını sürdürmesinin yegâne koşulunun altını çiziyor.

Stratejik Durum

Kıbrıs Türk halkı, 1960’lar ve 1974 öncesi yaşadığı acı tecrübelerden hareketle, varoluş güvencesini yalnızca kendi Güvenlik Kuvvetleri ve Türk Barış Kuvvetleri’nin varlığında bulmaktadır. Kabulde yer alan üst düzey komutanlar da bu kararlı duruşu gösteriyor; KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 2’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, Güv.K.K. Yrd. Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ve 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor…Bu tablo, hem Türkiye’nin kararlılığını hem de KKTC’nin kendi güvenlik yapısıyla entegre hareket ettiğini gösteren stratejik durum yansımasıdır.

“Sıfır asker, sıfır garanti” hayalini kuranlar bilmelidir ki; Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın KKTC Cumhurbaşkanı’na takdim ettiği bu anlamlı hediye, sadece bir hatıra değil, adanın geleceğine dair yazılmış bir taahhütname niteliğindedir.

Kıbrıs Türkü, kendi özgürlüğünü ve güvenliğini sağlayacak güçten asla vazgeçmeyecektir.

Barışın formülü, “sıfır”da değil, “güçlü ve hazır” olmaktır.

Marşta da dediği gibi;

“Huzuru omuzunda taşır. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri”

O anlamlı hediye.