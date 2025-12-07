Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Rüya Sakallı, Furkan Türk

Lefke: İrfan, Aykut, Mustafa, Mehmet Ali, Kouassi, Arda, Caner, Erkan, Kaan, Candy

Çetinkaya: Mehmet, Batuhan, Ali, Muammer, Gabriel Bawa, Cemal, Yasin, Pacome Loua, Agit, Abdulaziz, Yusuf

Goller: 26. Dk. Mehmet Ali 85. Dk. Yılmaz (Lefke)

Aksa Süper Ligin 12. Haftasında orta sıralarda mücadele eden iki takım Lefke ile Çetinkaya arasında oynanan maçta ev sahibi Lefke sahadan 2 – 0 galibiyetle ayrılarak haftalar sonra galibiyetle tanıştı.

26. dakikada gelişen Lefke atağında Mehmet Ali Avunç’un vuruşunda top filelere gitti ve Lefke Çetinkaya karşısında 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 evsahibi Lefke’nin üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda da dengeli bir oyun ortaya koyan takımlar gol yollarında da etkili olmaya çalıştılar.

Lefke 85. Dakikada gelişen atakta Yılmaz’ın kaydettiği gol ile farkı 2’ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca maç Lefke’nin 2-0 üstünlüğünde tamamlandı.

Bu sonuçla Lefke puanını 15’e çıkarırken Çetinkaya ise 15 puanda kaldı.