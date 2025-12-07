Basel Holding’in ana sponsorluğunda yapılan ralli şampiyonası 6 Aralık 2025 Cumartesi günü yapılan yarışla tamamlandı. Sezonun dokuzuncu ve final rallisi, “Akdeniz Rallisi” adıyla Kalkanlı Arena Speedway merkezli yapıldı. Start, finiş, servis alanı ve seyirci özel etabının da Kalkanlı Arena Speedway’de yapıldığı rallide etaplar Akdeniz Ormanı’nda geçildi. Basel Holding’in şampiyona sponsorluğu ve Zaim Kömürleri ile Speedoll’un yarış sponsorluğu yanı sıra; Polaris, Genpower, Gopro, Limon Fatura Ödeme, Near East Bank, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, Chagla Food&Drink, Fly House, Aveon Sigorta, İkas Süpermarket, Chagla Car Care, Doill, Auto Line, Sami Doğan Motors, Prowin Exchange, Erbay Cemil petrol, Dürüst Lojistik, Erbay Auto, Seyhun Bıkmaz Şoför Okulu ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışın sonunda zirvede yer alan ekip 2025 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu olan Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi oldu. Yağmurun da etkisiyle oldukça kaygan bir zeminde yapılan yarışta günün en iyi ikinci derecesini Beşok Racing Team adına Canam Maverick R ile yarışan İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi elde ederken, üçüncü derece, Goodyear Racing Team adına Canam Maverick R ile yarışan Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisinden geldi.

Yarışı kazanmayı başaran Alptürk-Çağla ikilisinin ardından genel klasmanda ikinci basamak Bilgimer Racing Team adına Volkswagen Polo GTI Rally 2 aracıyla yarışan Hüseyin Şüküroğlu-Kemal Topcuoğlu ikilisinin olurken, genel klasman üçüncüsü Skoda Fabia Rally 2 araçlarıyla Macila Autos Rally Team adına yarışan Göksel Macila-Nebil Öneral ikilisi oldu. Bu üç ekip aynı zamanda Sınıf 2 podyumunu da oluşturdu.

ÜNVER RÜSTEM 2025 MAHALLİ RALLİ KUPASI’NDA ZAFER İLKER BEŞOK-ŞEREF KARAOĞLAN İKİLİSİNİN

Özellikle Sınıf R araç ekiplerinin oldukça büyük çekişme yaşadıkları yarış sonunda Ünver Rüstem 2025 Mahalli Ralli Kupası birincisi ve sezonun şampiyonu olmayı başaran ekip Beşok Racing Team’den İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ekibi olmayı başardı. İkinci Tolga Güllü-Gökan Bolatçıoğlu ikilisi olurken Erdaş Uçaner-Berke Zeki ikilisi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı. Bu üç ekip aynı zamanda Sınıf R podyumunu da oluşturdu.

18 ekibin start aldığı fakat çeşitli sebeplerle 12 ekibin finiş gördüğü rallide Sınıf 1 birincisi Bilgimer Racing Team ekibi Selen Bilgimer-Ali Burhan Sevil olurken ikinci İlke Koçak-Hakkı Kerem Şenol ve üçüncü Hakan Biricik-Mehmet Bayraktar ikilisi oldu. Sınıf 4 birincisi Özhan Karaduman-Ahmet Buzlukçuoğlu ikilisi olmayı başardı. Kadınlar kategorisinde Yaz Muratoğlu-Tanem Özdenya ikilisi birincilik kupasını alırken, Gençlerde birinci İlker Beşok-Şeref Karaoğlan ikilisi oldu. Masterler birincisi ise Göksel Macila-Nebil Öneral ikilisi oldu. Vahide Çobanoğlu En Centilmen Sporcu özel ödülüne ise Emre Kanal ve Hakan Ersev seçildi.