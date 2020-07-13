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Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
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Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
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Lefkoşa'da Macila Kazandı
Lefkoşa'da Macila Kazandı
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Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
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Girne eski limanı klasiklerle renklendi
Girne eski limanı klasiklerle renklendi
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Bu meyveleri tüketirken dikkat edin!
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Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
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Vehid: Yenicami,Çetinkaya’nın kirletemeyeceği kadar temizdir
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2 saat önce

Vehid: Yenicami,Çetinkaya’nın kirletemeyeceği kadar temizdir
"Bu planı imzalamam"
Güncel
10 saat önce

"Bu planı imzalamam"
Tatar ve Özersay polise ifade verdi
Güncel
10 saat önce

Tatar ve Özersay polise ifade verdi
Meclis'ten Rum tarafına karşı ortak deklarasyon
Güncel
10 saat önce

Meclis'ten Rum tarafına karşı ortak deklarasyon
Koop-Süt ürünlerinde yüzde 20 indirim
Güncel
10 saat önce

Koop-Süt ürünlerinde yüzde 20 indirim
KIB-TEK’in 1 Milyar TL alacağı var
Güncel
10 saat önce

KIB-TEK’in 1 Milyar TL alacağı var
Akıncı, polisten izahat istedi
Güncel
10 saat önce

Akıncı, polisten izahat istedi
Öğretmenlerden KHK önünde şok eylem
Güncel
10 saat önce

Öğretmenlerden KHK önünde şok eylem
Lurucinalılar eyleme gidiyor
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10 saat önce

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“İkinci dalgaya hazır olmalıyız”
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12 saat önce

“İkinci dalgaya hazır olmalıyız”
Hrisostomos’tan Aya Sofya tepkisi
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12 saat önce

Hrisostomos’tan Aya Sofya tepkisi
"Rum tarafı sınır kapılarında yeni sınırlamalar koydu"
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12 saat önce

"Rum tarafı sınır kapılarında yeni sınırlamalar koydu"
"Özel jet konusunda polis raporu ne oldu?"
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12 saat önce

"Özel jet konusunda polis raporu ne oldu?"
GG düştü, Çetinkaya düşme hattında
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2 gün önce

GG düştü, Çetinkaya düşme hattında
Dilek Orhan yazdı: “Suya yazı yazılmaz!”
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2 gün önce

Dilek Orhan yazdı: “Suya yazı yazılmaz!”

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CAS'tan Manchester City’ye iyi haber
Manchester City'e verilen Avrupa kupalarından men cezası CAS tarafından kaldırıldı. CAS, İngiliz devine verilen 30 milyon Euro para cezasını da 10 milyon Euoya indirdi
Cimnastik sporuna yatırım şart
Cimnastik sporuna yatırım şart
Ülke çapında sadece 1 cimnastik salonu olduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa’daki salonuna gelmek zorunda kalırlarken, federasyondan yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporuna yatırım şarttır. Salon yapımı için yer gösterilmelidir.” ifadeleri kullanıldı
Rallide kategori birincileri açıklandı
Rallide kategori birincileri açıklandı
Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin kazandığı Limasol Sigorta Rallisi’nde, kategori birincileri açıklandı. Sınıf 1'de birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Sınıf 2'de birinci Fikri Macila-Doğa Koyuncu, Sınıf 4'te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf N'de Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır, Sınıf T2'de Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar, Sınıf R'de ve Gençler kategorilerinde Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu birinci oldular.
Ozan Güven'e hapis şoku
Ozan Güven'e hapis şoku
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Özyiğit'ten Pillli'ye tepki:...
Özyiğit'ten Pillli'ye tepki:...
"Su dışında günde 5 porsiyon meyve-sebze...
"Su dışında günde 5 porsiyon meyve-sebze...
Özellikle yaz aylarında su kaybının fazla olması nedeniyle, su tüketiminin artırılması oldukça önemli. Uzmanlar, su dışında sıvı kaybına en çok destek sağlayan unsurun meyve-sebze olduğunu belirterek, günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesini öneriyor
Başsavcılık, Tibuk'un aleyhindeki...
Başsavcılık, Tibuk'un aleyhindeki...
“Mülakatta insanlara hal hatır sordunuz"
“Mülakatta insanlara hal hatır sordunuz"
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Yazarlar
Cenk Uzunoğlu
Cenk Uzunoğlu 13 Temmuz 2020, 17:13
Akıncı merkezdeki seçmene umut değil kriz vadediyor
Akıncı beş yıl önce büyük umutlarla kendi ifadesiyle ‘’son şans’’ olarak çözüme yönelik bir hamle yapsın diye merkez sağdaki seçmenden de destek görerek seçildi. Yalnızca ‘’ille de federal çözümcülerin’’...
Metin FAHRİOĞLU
Metin FAHRİOĞLU 13 Temmuz 2020, 15:13
Kıbrıs’ın stratejik önemi ve Kıbrıs sorunu (3)
11 Şubat Zürih ve 19 Şubat 1959 Londra Antlaşmaları temelinde İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın garantörlüğünde  16 Ağustos  1960 Lefkoşa Antlaşmalarıyla   Kıbrıs Türk  ve...
Adnan IŞIMAN
Adnan IŞIMAN 13 Temmuz 2020, 14:14
Gerçekçi adımlar!
Çok kısa zaman diliminde yaşanan gelişmeler karşısında gerçekçi adımlar atması gereken tarafın Kuzey Kıbrıs ı temsil edenler olduğunu acaba ne zaman kavrayacağız? Amerika Dışişleri Bakanı yaptığı...
Özgür Göksel
Özgür Göksel 11 Temmuz 2020, 23:49
Önce sağlık
K-PET Süper Ligdeki Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı çok kötü hava şartları altında oynanmak zorunda kaldı. Sıcak hava ve korkunç derecedeki nem yüzünden başta futbolcular, teknik ekipler...
Nezihi Beyaz
Nezihi Beyaz 10 Temmuz 2020, 23:02
Kaymaklı Fırsatı Tepti
Fırsatı tepti derken, yanlış anlaşılmasın. Çok iyi oynadığı, son dakikalar hariç sayısız pozisyonlar bulduğu için değil, birçok oyuncusu eksik Doğan T. Birliği farkı ikiye çıkardıktan sonra, hatta...
Arman RATİP
Arman RATİP 08 Temmuz 2020, 19:59
Dışilişkileri önemsemek
KKTC Devleti pandemi sürecini başarıyla tamamladı. Şimdi, hükümetin bazı sektörlere çözümler getirerek ekonomiyi ayağa kaldırma çabası da sürecektir. Parasal açıdan sıkıntılar yaşayan KKTC hükümeti’nin,...
Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu
Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu 08 Temmuz 2020, 11:39
Covıd-19, karantina, tetkik, seyahat
Değerli okurlar, Ülkemizin sınırlarının açılması ile birlikte bir süreden beridir yatışmış olan pandemi konusu yine gündeme geldi. Hükümet ve sivil toplum örgütleri bir atışma içerisinde birbirlerini...
Hasan KAHVECİOĞLU
Hasan KAHVECİOĞLU 07 Temmuz 2020, 13:23
Mahkeme korkusu ile “paşa paşa”
Yüksek İdare Mahkemesi; 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü (dün) K. T. Tabipleri Birliği’nin “Yüksek riskli ülkelerden gelecek yolcuların karantinasızgirişine olanak sağlayan Bakanlar Kurulu kararlarının...
Ahmet GÖKSAN
Ahmet GÖKSAN 06 Temmuz 2020, 14:46
Dönemin stratejisi
"1933 senelerinde tek başıma mücadeleye atıldığım zaman en büyük yardımcım olarak yanı başımda Türk memur ve öğretmenini bulmuştum. Bu fedakar zümre sömürge idaresinin o en insafsız günlerinde topluma...
Nezihi Beyaz
Nezihi Beyaz 05 Temmuz 2020, 23:47
Akılları Nerede İmiş
Dün gece Girne Mete Adanır Stadı’nda oynanan T. Ocağı-Binatlı maçı şimdiye kadar gördüğüm en tempolu, en zevkli maçlardan biri oldu. Elbette sıcağın ve TV’de Galatasaray-Trabzon maçı olduğu için...
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Brezilya'da 11 yaşındaki bir çocuk dünya rekoru kırdı
Brezilya'da 11 yaşındaki bir çocuk dünya rekoru kırdı
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"Bu yola beraber çıktık, bu mücadeleyi beraber sürdürüyoruz"
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Koop Süt üretimine devam ediyor. Siz evde kalın, güvende kalın
Koop Süt üretimine devam ediyor. Siz evde kalın, güvende kalın
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YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Solunum Cihazı üretimine başladı
YDÜ İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi Solunum Cihazı üretimine başladı
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Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri için anlamlı bağış
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“Kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmeliyiz”
“Kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmeliyiz”
İstanbul’da reklam ajansı sahibi Temel Üngör, “İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde birlik, beraberlik ve farklı kültürleri barındıran adamızda yaşam şekli ve fikirlere daha fazla saygı göstermemiz gerekiyor. Kıbrıs’ı keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir elmas parçası olarak görüyorum” Üngör “Görevi devir alacak yeni hükümetin katma değeri yüksek düzenleme ve yasalar çıkartacaklarını umut ediyorum.” diyerek bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmek gerektiğini vurguladı
"Hekimlik meslek...
"Hekimlik meslek...
Dahiliye uzmanı Ceyhun Birinci, mesleğine olan aşkını Derya Atamer’e anlattı. Birinci, doktorluğun bir meslek değil, yaşam şekli olduğunu söyledi.
258 ihtiyaçlı çocuğun...
258 ihtiyaçlı çocuğun...
Kimi insanlar kendini başkalarına yardım etmek için adar. Rabia Özcömert de bu insanlardan biri. Sosyal hizmet danışmanı olan Rabia Özcömert, üç yıl önce çalışmalarına başladığı yardım derneği ZAYDER’i kurarak, 83’ü engelli olmak üzere 258 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor
Kendini Kıbrıs kültürünü...
Kendini Kıbrıs kültürünü...
Estetisyenlik mesleğini bırakarak kendini Kıbrıs kültürünü yaşatmaya adayan Feride Demir, yaklaşık 15 yıldır Kıbrıs kültürüne ait el işleri yapıyor, onları öğretiyor ve öğrenmeye devam ediyor
Baba mesleğini bankacılığa...
Baba mesleğini bankacılığa...
Babadan öğrendiği iskemleciliği yapmak için bankacılığı bırakan Özkan Öke, bankacılığı herkes yapabilir, hasır iskemle yapmak kolay iş değil” dedi. Öke, Kıbrıs kültürü olan hasır iskemleciliği yaşatmak adına her gün bir iskemle üretmeye devam ediyor
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Ozan Güven'e hapis şoku
Ozan Güven'e hapis şoku
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Müslüm Baba'dan...
Müslüm Baba'dan...
Eğlencesi, lezzetli yemekleri ve kaliteli hizmetiyle fark yaratan ve Girne gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Müslüm Baba, hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaline imzasını attı
Şarkıcı Buray, yeni...
Şarkıcı Buray, yeni...
Lezzet ve muhabbet durağı:...
Lezzet ve muhabbet durağı:...
Girne’de akşamcıların gözdesi olan Ora Ocakbaşı, Kıbrıs mutfağının zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor
Müslüm Baba’da gümbür...
Müslüm Baba’da gümbür...
Girne gecelerine kazandırdığı yaz bahçesi yanında kaliteli hizmeti, lezzetli menüleri ve sıra dışı eğlenceleriyle fark yaratan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun eksilmiyor
Özel Haber HABERLERİ
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Bu nasıl bir görev yeri?
Bu nasıl bir görev yeri?
Orman yangınlarına anında müdahale için oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinden biri olan Küçükerenköy’deki ekibin görev yaptığı bekleme noktasının yıkılmaya yüz tutmuş hali burada görev yapanları isyan ettiriyor
Başka bir sürece başlamanın...
Başka bir sürece başlamanın...
Özersay, HALKIN SESİ New York muhabiri Özlem Şahin Şakar’ın sorularını yanıtladı
Tarihe tanıklık eden...
Tarihe tanıklık eden...
Tarihi olaylara tanıklık etmiş bir kişi Gönül Bekiroğlu, bazen şans, bazen de şanssızlıkla ilkleri yaşamış ama başarıları tesadüf değil… Engelleri basamak yapmış hedefine giden yolda
Sahte dava dosyalarıyla...
Sahte dava dosyalarıyla...
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ile avukatının kendisinden sahte belgeyle para isteyerek kendisini korkutmaya çalıştığını iddia eden Kemal Cumhur “Sahte dava dosyaları ve görüşülmeyen dava için benden 2 bin TL istediler” dedi
“UNFICYP önemli rol...
“UNFICYP önemli rol...
BM Temsilcisi Spehar, UNFICYP’in adada müzakere sürecinin başlaması için şartların yaratılmasında, asayiş ve istikrarın sağlanmasında, iki toplumu biraraya getirmede ve güveni tesis etmede önemli rol oynadığını vurguladı
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