Cenk Uzunoğlu 13 Temmuz 2020, 17:13 Akıncı merkezdeki seçmene umut değil kriz vadediyor Akıncı beş yıl önce büyük umutlarla kendi ifadesiyle ‘’son şans’’ olarak çözüme yönelik bir hamle yapsın diye merkez sağdaki seçmenden de destek görerek seçildi. Yalnızca ‘’ille de federal çözümcülerin’’...

Metin FAHRİOĞLU 13 Temmuz 2020, 15:13 Kıbrıs’ın stratejik önemi ve Kıbrıs sorunu (3) 11 Şubat Zürih ve 19 Şubat 1959 Londra Antlaşmaları temelinde İngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın garantörlüğünde 16 Ağustos 1960 Lefkoşa Antlaşmalarıyla Kıbrıs Türk ve...

Adnan IŞIMAN 13 Temmuz 2020, 14:14 Gerçekçi adımlar! Çok kısa zaman diliminde yaşanan gelişmeler karşısında gerçekçi adımlar atması gereken tarafın Kuzey Kıbrıs ı temsil edenler olduğunu acaba ne zaman kavrayacağız? Amerika Dışişleri Bakanı yaptığı...

Özgür Göksel 11 Temmuz 2020, 23:49 Önce sağlık K-PET Süper Ligdeki Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı maçı çok kötü hava şartları altında oynanmak zorunda kaldı. Sıcak hava ve korkunç derecedeki nem yüzünden başta futbolcular, teknik ekipler...

Nezihi Beyaz 10 Temmuz 2020, 23:02 Kaymaklı Fırsatı Tepti Fırsatı tepti derken, yanlış anlaşılmasın. Çok iyi oynadığı, son dakikalar hariç sayısız pozisyonlar bulduğu için değil, birçok oyuncusu eksik Doğan T. Birliği farkı ikiye çıkardıktan sonra, hatta...

Arman RATİP 08 Temmuz 2020, 19:59 Dışilişkileri önemsemek KKTC Devleti pandemi sürecini başarıyla tamamladı. Şimdi, hükümetin bazı sektörlere çözümler getirerek ekonomiyi ayağa kaldırma çabası da sürecektir. Parasal açıdan sıkıntılar yaşayan KKTC hükümeti’nin,...

Prof. Dr. Barlas Aytaçoğlu 08 Temmuz 2020, 11:39 Covıd-19, karantina, tetkik, seyahat Değerli okurlar, Ülkemizin sınırlarının açılması ile birlikte bir süreden beridir yatışmış olan pandemi konusu yine gündeme geldi. Hükümet ve sivil toplum örgütleri bir atışma içerisinde birbirlerini...

Hasan KAHVECİOĞLU 07 Temmuz 2020, 13:23 Mahkeme korkusu ile “paşa paşa” Yüksek İdare Mahkemesi; 6 Temmuz 2020 Pazartesi günü (dün) K. T. Tabipleri Birliği’nin “Yüksek riskli ülkelerden gelecek yolcuların karantinasızgirişine olanak sağlayan Bakanlar Kurulu kararlarının...

Ahmet GÖKSAN 06 Temmuz 2020, 14:46 Dönemin stratejisi "1933 senelerinde tek başıma mücadeleye atıldığım zaman en büyük yardımcım olarak yanı başımda Türk memur ve öğretmenini bulmuştum. Bu fedakar zümre sömürge idaresinin o en insafsız günlerinde topluma...