Manchester City'e verilen Avrupa kupalarından men cezası CAS tarafından kaldırıldı. CAS, İngiliz devine verilen 30 milyon Euro para cezasını da 10 milyon Euoya indirdi
Ülke çapında sadece 1 cimnastik salonu olduğu için kulüpler antrenmanlar için federasyonun Lefkoşa’daki salonuna gelmek zorunda kalırlarken, federasyondan yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesiller yetiştirmek için cimnastik sporuna yatırım şarttır. Salon yapımı için yer gösterilmelidir.” ifadeleri kullanıldı
Fikri Macila-Doğa Koyuncu ikilisinin kazandığı Limasol Sigorta Rallisi’nde, kategori birincileri açıklandı. Sınıf 1'de birinci Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk, Sınıf 2'de birinci Fikri Macila-Doğa Koyuncu, Sınıf 4'te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf N'de Barış Kalfaoğlu-Harun Çakır, Sınıf T2'de Serkan Bolkaner-Ömer İlhan Sayar, Sınıf R'de ve Gençler kategorilerinde Cevdet Alptürk-Arkın Şevketoğlu birinci oldular.
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Özellikle yaz aylarında su kaybının fazla olması nedeniyle, su tüketiminin artırılması oldukça önemli. Uzmanlar, su dışında sıvı kaybına en çok destek sağlayan unsurun meyve-sebze olduğunu belirterek, günde 5 porsiyon meyve-sebze tüketilmesini öneriyor
“Kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmeliyiz”
İstanbul’da reklam ajansı sahibi Temel Üngör, “İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde birlik, beraberlik ve farklı kültürleri barındıran adamızda yaşam şekli ve fikirlere daha fazla saygı göstermemiz gerekiyor. Kıbrıs’ı keşfedilmeyi bekleyen kocaman bir elmas parçası olarak görüyorum” Üngör “Görevi devir alacak yeni hükümetin katma değeri yüksek düzenleme ve yasalar çıkartacaklarını umut ediyorum.” diyerek bir an önce kendi ayaklarımız üzerinde duruyor hale gelmek gerektiğini vurguladı
"Hekimlik meslek...
Dahiliye uzmanı Ceyhun Birinci, mesleğine olan aşkını Derya Atamer’e anlattı. Birinci, doktorluğun bir meslek değil, yaşam şekli olduğunu söyledi.
258 ihtiyaçlı çocuğun...
Kimi insanlar kendini başkalarına yardım etmek için adar. Rabia Özcömert de bu insanlardan biri. Sosyal hizmet danışmanı olan Rabia Özcömert, üç yıl önce çalışmalarına başladığı yardım derneği ZAYDER’i kurarak, 83’ü engelli olmak üzere 258 çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyor
Kendini Kıbrıs kültürünü...
Estetisyenlik mesleğini bırakarak kendini Kıbrıs kültürünü yaşatmaya adayan Feride Demir, yaklaşık 15 yıldır Kıbrıs kültürüne ait el işleri yapıyor, onları öğretiyor ve öğrenmeye devam ediyor
Baba mesleğini bankacılığa...
Babadan öğrendiği iskemleciliği yapmak için bankacılığı bırakan Özkan Öke, bankacılığı herkes yapabilir, hasır iskemle yapmak kolay iş değil” dedi. Öke, Kıbrıs kültürü olan hasır iskemleciliği yaşatmak adına her gün bir iskemle üretmeye devam ediyor
Ozan Güven'e hapis şoku
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği öne sürülen Ozan Güven hakkında, "hakaret", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"ve "kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 8 aydan, 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi
Müslüm Baba'dan...
Eğlencesi, lezzetli yemekleri ve kaliteli hizmetiyle fark yaratan ve Girne gecelerinin vazgeçilmezi haline gelen Müslüm Baba, hafızalardan silinmeyecek bir sezon finaline imzasını attı
Lezzet ve muhabbet durağı:...
Girne’de akşamcıların gözdesi olan Ora Ocakbaşı, Kıbrıs mutfağının zengin kebap çeşitleriyle konuklarını lezzetli bir yolculuğa çıkarıyor
Müslüm Baba’da gümbür...
Girne gecelerine kazandırdığı yaz bahçesi yanında kaliteli hizmeti, lezzetli menüleri ve sıra dışı eğlenceleriyle fark yaratan Müslüm Baba’da coşku bir an olsun eksilmiyor
Bu nasıl bir görev yeri?
Orman yangınlarına anında müdahale için oluşturulan Yangın Hazır Kuvvet ekiplerinden biri olan Küçükerenköy’deki ekibin görev yaptığı bekleme noktasının yıkılmaya yüz tutmuş hali burada görev yapanları isyan ettiriyor
Başka bir sürece başlamanın...
Özersay, HALKIN SESİ New York muhabiri Özlem Şahin Şakar’ın sorularını yanıtladı
Tarihe tanıklık eden...
Tarihi olaylara tanıklık etmiş bir kişi Gönül Bekiroğlu, bazen şans, bazen de şanssızlıkla ilkleri yaşamış ama başarıları tesadüf değil… Engelleri basamak yapmış hedefine giden yolda
Sahte dava dosyalarıyla...
Girne Belediyesi Sağlık Şubesi ile avukatının kendisinden sahte belgeyle para isteyerek kendisini korkutmaya çalıştığını iddia eden Kemal Cumhur “Sahte dava dosyaları ve görüşülmeyen dava için benden 2 bin TL istediler” dedi
“UNFICYP önemli rol...
BM Temsilcisi Spehar, UNFICYP’in adada müzakere sürecinin başlaması için şartların yaratılmasında, asayiş ve istikrarın sağlanmasında, iki toplumu biraraya getirmede ve güveni tesis etmede önemli rol oynadığını vurguladı