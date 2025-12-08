Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yeni Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülkede “ekonomik kriz” ile “sosyal ve güvenlik krizinin” birbirine geçtiğini kaydederek, siyasi iradeye olan ihtiyaca dikkat çekti, “Bu irade, CTP iktidarında gerçekleşecek bir iradedir.” dedi.

Sıla Usar İncirli, ülkedeki sorunların üç-beş kişi tarafından çözülemeyecek kadar fazla olduğunu belirtti; yeni dönemde hem parti içerisinde hem de toplumda tabana yayılma hedefini vurguladı. Ülkenin farklı kesimleriyle kısa sürede istişare sürecine girileceğini duyuran İncirli, “Bir ordu kurmak lazım. Bu orduya CTP liderlik edecek.” ifadelerini kullandı.

Yaşanılan sorunların mevcut yönetimden kaynaklı olduğunu, adil ve şeffaf olmayan, güven ve liyakate dayanmayan anlayışın kendi yarattığı sorunları çözmesinin beklenemeyeceğini savunan Sıla Usar İncirli, erken seçim çağrısını yineledi; hedeflerinin en geç 2026 yılının ilk çeyreği olduğunu vurguladı.

CTP lideri İncirli, başkanlığı döneminde adalet, liyakat, dayanışma, adil ve ilerleme temelli bir anlayış benimseyeceğini söyledi; halkın kendilerini çağırdığını, beklediğini ve göreve hazır olduklarını kaydetti.

İncirli “Benim için yeni bir hayat başlamadı; hayatımın devamında sadece daha büyük bir sorumluluk var. Kendimi bildim bileli çok çalıştım, çalışmaya devam edeceğim. Ülkeme ve halkıma karşı büyük bir sorumluluk hissediyorum.” dedi.

Olağanüstü Kurultay’da CTP’nin yeni genel başkanı seçilmesinin ardından ilk röportajını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) veren Sıla Usar İncirli, CTP Kurultay sürecini, yeni dönemdeki yol haritasını ve ülkedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, sorulara verdiği yanıtlarda, üç adaylı kurultay sürecinin “örnek bir siyasi olgunlukla” geçtiğini, bunun da CTP’nin topluma verdiği en güçlü mesajlardan biri olduğunu söyledi.

Sıla Usar İncirli, Tufan Erhürman’ın büyük bir toplumsal uzlaşıyla Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaşanan genel başkanlık görevi seçim sürecinde tüm adayların CTP’nin ilkelerinden, değerlerinden taviz vermeden ama bunları büyüterek devam edilmesi yönünde ortak bir görüş olduğunu kaydetti; parti içi demokrasinin güçlü bir şekilde görünür olmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Çok sayıda parti üyesinin de sürece aynı heyecanla katıldığını belirten Sıla Usar İncirli, propaganda sürecinde “parti içerisindeki birleştirici güç olacağı” vurgusunun geniş karşılık gördüğünü ifade etti.

Sıla Usar İncirli, “Toplum da kurultayımızı ilgiyle takip etti ve sonucu sahiplendi.” dedi, seçimle birlikte toplumda da tazelenen güven duygusuna işaret etti. Seçimin ardından Türkiye’den ve Güney Kıbrıs’tan çok sayıda tebrik mesajı geldiğini söyleyen İncirli, bu dayanışmanın kendilerine güç verdiğini vurguladı.

“SORUNLAR BÜYÜK, ÇÖZÜM KOLEKTİF OLMALI”

Yeni dönemde izleyeceği yol haritası hakkında konuşan Sıla Usar İncirli, ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekerek, tek merkezli veya dar kadrolu yönetim anlayışlarının artık çözüm üretemeyeceğini söyledi, tabana yayılmanın gerekliliğini vurguladı.

Ülkede yetişmiş insan kaynağı olduğunu, CTP’nin toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geniş bir ortak çalışma zemini kuracağını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Bir ordu kurmamız gerekiyor. Bu orduya da partimiz liderlik edecek.” dedi. Bu kapsamda CTP’nin yeni dönemde ekonomi, vergi adaleti, üretim, yolsuzlukla mücadele, çevre, eğitim, sağlık, gençlik ve toplumsal cinsiyet gibi alanlarda çalışan komitelerini daha geniş katılımla dinamik ve üretken bir çalışma eksenine getirme hedefleri olduğunu belirten İncirli, “kolektif akıl” ve “uzlaşı kültürü” vurgusunda buldu.

Sıla Usar İncirli, erken seçim konusundaki kararlılıklarını ortaya koyarak, "Mart için yaptığımız erken seçim çağrısını duymazdan geliyorlar. Ocak 2027'yi hedefliyorlar." dedi, CTP olarak bu konuda pasif kalmayacaklarını, mecliste bütçe tartışılırken aktif bir şekilde erken seçimi gündeme getireceklerini vurguladı.

Meclis dışında, sivil toplum örgütleri, sendikalar, ekonomik örgütler, diğer siyasi partiler ve halkla erken seçim talebinin daha güçlü bir şekilde haykırılacağını kaydeden Sıla Usar İncirli, hedeflerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde, en geç ilk yarısında erken seçime gidilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Halktan “gelin, bizi kurtarın” çağrısı aldıklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Halk CTP’yi bekliyor ve biz hazırız.” diye konuştu.

“2026 yılında CTP güçlü bir şekilde iktidara gelecek.” diyen Sıla Usar İncirli, başkanlığında CTP iktidarının anahtarının “adalet”, “liyakat” ve “kolektif çalışma” olacağı vurgusunu yaparak, demokrasinin ruhuna uygun, kapsayıcı ve adil olarak topluma kaybettiği güven duygusunu kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Demokrasi ‘demokrasi istiyoruz’ demekle olmuyor, bunun gerçeğe dönüştürülmesi lazım.” diyen Sıla Usar İncirli, bu söylemine örnek olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inandığını ifade eden CTP’nin bir kadını genel başkan seçerek kanıtladığını belirtti. Sıla Usar İncirli, “Yönetim anlayışımız söylemlerimizle birebir örtüşecek." diye konuştu.