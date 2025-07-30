İnsan, gezip gördüğü yerler bir felakete uğrayınca ya da bir sıcak çatışma yaşayınca üzülüyor. Hele hele o gezdiği yerlerdeki insanların ruh güzelliğine kendini kaptırmışsa bu üzüntü daha da artıyor.

“Tayland ve Kamboçya arasında savaş çıktı.” haberini okuduğum anda yüreğim cız etti. Son on yıl içerisinde iki kez Tayland’a bir kez de Kamboçya’ya gitmişliğim vardır. Tarihi yerleri, doğal güzellikleri muhteşemdir. Yaşam tarzları görülmeye değerdir. İnsanlarının tüm çilekeşliklerine rağmen devamlı güler yüzlü olması ise müthiş etkileyicidir.

Her iki taraf da ülkesini yürekten seven insanlar yaşar. Bu sayfalarda yıllar önce Tayland’da yabancı bir inşaat firması bir dönüm ağaç kesti diye çıkan isyanı ve yapılan gösteriye hayranlıkla izlediğimi yazmıştım. Tayland öylesine yeşil bir ülke ki bahse konu alan KKTC ölçeğine indirildiğinde bir portakal ağacından kopan 2-3 yapraktan fazla değildi. Ama ülke insanı toprağına inanılmaz sahip çıkıyordu. Diğer zamanlarda herkese saygılı ve devamlı güler yüzlü olan Taylandlılar, yabancılar tarafından Hint-Çin’inde işgal edilemeyen yegane ülke insanı olmanın övüncünü hep yaşarlar.

Kauçuk diyarı Kamboçya fakir bir ülkedir. Öyle ki dünyanın en fakir kralına sahip oldukları söylenir. Ülke de yaşayanların yarısı elektriğe hasrettir. Fakir ama onurlu insanlar ülkesi Kamboçya, değişik dönemlerde değişik işgallere karşı direnen ve sonunda bağımsızlığına sahip çıkıp önem veren bir halka sahiptir. Yabancılara karşı, kendilerine yapılan tüm haksızlıklara rağmen son derece kibar ve saygılıdırlar.

Peki ne oluyor da bu güzel insanların yaşadığı iki ülke arasında savaş çıkıyor?

Preah Vihear tapınağı bu savaşın esas nedenidir. 11.nci yüzyılda Kemer İmparatorluğu tarafından yapılan bu tarihi yapının bulunduğu sınır bölgesi iki ülke arasında sık sık çatışmalara neden olmaktadır. Gerçi Uluslar Arası Anlaşmazlık Mahkemesi aldığı kararla tapınağın Kamboçya’ya ait olduğunu ilan etmiştir. Ne var ki yine işini yarım bırakıp, tapınak etrafında ki topraklar konusunu karar bağlamamıştır. Tayland, tapınağa giden yolların ve onlar etrafındaki toprakların kendine ait olduğunu iddia etmektedir. Anlayacağınız, uzaklarda da Din bir savaş için neden olmuş.

Tayland Kamboçya ilişkisini biraz Türkiye Yunanistan arasındaki muhabbete de benzetebilirsiniz. Özellikle ülkeler iç politikalardaki krizlerde hassasiyeti buraya çekerek kamuoyunun dikkatini dağıtma yöntemini bulmuştur.

Netice itibarıyla sebep ne olursa olsun, bu sorunlu bölge yüzünden çıkan çatışmalar yüzünden onlarca insan ölmüş, yüzlercesi yaralanmış, binlerce insan göç etmiştir.

Bize hayli uzak görünen, gidip görüldüğünde aşık olunan toprakların insanlarının kendilerine yakışanı yaparak, aklı selim içinde anlaşmalarını umuyorum.