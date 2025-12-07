Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu Dr. Fzt. Tayfun Arslan, 11 yılı aşkın süredir spor fizyoterapistliği alanında önemli çalışmalara imza atıyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop Sporcu Eğitim Merkezi’ndeki fizyoterapi ünitesinde aktif ve lisanslı sporculara hizmet veren Dr. Fzt. Arslan, aynı zamanda Türkiye Kano Milli Takımı ve Türkiye Kürek Milli Takımları ile uluslararası turnuvalar ve dünya şampiyonalarında görev alıyor. Farklı branşlardan milli sporculara fizyoterapi danışmanlığı sağlayan Dr. Fzt. Arslan, mesleki birikimini ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla sürdürüyor.

DAÜ’nün kariyerine kattığı değeri vurgulayan Dr. Fzt. Arslan, spor fizyoterapistliğinde teknoloji ve saha deneyiminin önemine dikkat çekerek üniversitenin bu alandaki güçlü altyapısının kendisini mesleki anlamda üst seviyelere taşıdığını ifade ediyor. DAÜ’nün fizyoterapiye yönelik teknolojik imkânları, staj dönemlerinde sağlanan saha tecrübeleri, alanında uzman akademisyenlerin rehberliği ve üniversitenin uluslararası saygınlığının kariyer gelişiminde büyük payı olduğuna işaret eden Dr. Fzt. Arslan, “Doktoradan mezun olmama rağmen üniversitemizdeki hocalarımla mesleki anlamda sürekli istişarelerde bulunmaya devam ediyorum.” dedi.

Mesleğinde istikrarlı bir yükseliş gösteren Dr. Fzt. Tayfun Arslan, DAÜ’nün sunduğu akademik ve profesyonel olanakların her mezunda olduğu gibi kendi kariyerini de güçlendirdiğini ifade ederek, “Doğu Akdeniz Üniversitesi sizi de geliştirecektir.” sözleriyle DAÜ öğrencilerine yönelik mesajını iletti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitenin mezunlarının ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, Dr. Fzt. Tayfun Arslan’ın kariyer yolculuğunu memnuniyetle takip ettiklerini ifade etti. Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün bilimsel altyapısı, nitelikli akademik kadrosu ve uygulama imkânları ile öğrencilerini geleceğin mesleki ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yetiştirdiğini vurgulayarak, Dr. Fzt. Arslan’ın başarısının üniversitenin eğitim kalitesinin önemli göstergelerinden biri olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, Dr. Fzt. Arslan’ın tüm gençlere ilham veren bu güçlü kariyerinin DAÜ ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.