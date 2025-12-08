Başbakan Ünal Üstel, koalisyon ortaklarının genel başkanlarıyla birlikte Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarına ilişkin açıklama yaparak, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile “son derece verimli ve samimi” bir çalışma toplantısı yaptıklarını ve bu toplantıda geleceğe dönük projeleri ele aldıklarını açıkladı.

Başbakan Üstel, görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayarak, Türkiye ve KKTC arasında yürütülen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Görüşmelerinin önemli başlıklarından birinin de, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliğinin temel çerçevesini oluşturan 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğunu belirten Başbakan Üstel, hazırlıkları sürdürülen protokolün şubat ayı içerisinde imzalanmasını öngördüklerini açıkladı.

Üstel, “Özellikle 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşma'mız, hem kaynak büyüklüğü hem de ekonomimizin büyümesini hızlandıracak, üretimi artıracak ve istihdamı güçlendirecek açılımlarıyla kapsamlı bir yol haritası olacaktır. Gündemimizde; projeleri tamamlamak, üretenlerimize kapasitelerini artıracak tüm desteği en kısa sürede sağlamak ve geleceği daha güçlü kılacak yeni ve büyük projeleri hayata geçirmek var. Bu nedenle, 2026 yılı projelerin ve desteklerin yılı olacak.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, koalisyon ortaklarının genel başkanlarıyla birlikte Ankara’ya geçekleştirdikleri ziyaretlerine ve temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

-“Anavatanımız Türkiye’nin güçlü ve kararlı liderliği ile her zaman sağlam bir dayanışma ve verimli bir iş birliği içerisinde olduk ve olacağız”

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasında, Türkiye liderliği ile her zaman sağlam bir dayanışma ve verimli bir iş birliği içerisinde olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, koalisyon ortaklarının genel başkanlarıyla birlikte Ankara’ya gerçekleştirdikleri ziyaretlerinin “bu anlayışın bir yansıması” olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel şunları kaydetti:

“Öncelikle şu görüşümü paylaşmak istiyorum. Atalarımızın bu topraklara ayak bastığı 1571’den bu yana, özellikle de 1878’de adanın İngiliz idaresine geçmesinden sonra, Kıbrıs’ta Türklerin varlığı istenmemiş, hazmedilememiştir. Bugün de durum farklı değildir. Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün devamını istemeyenler, Kıbrıslı Türklerin adada eşit haklara sahip olarak var olmasını da istememektedir. Diğer yandan Rum–Yunan tarafı ve yandaşları, Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki güçlenen bağları kendi stratejik hedeflerine yönelik bir tehdit olarak görmektedir. Biz ise onların bu hedeflerine karşılık, Anavatanımız Türkiye’nin güçlü ve kararlı liderliği ile her zaman sağlam bir dayanışma ve verimli bir iş birliği içerisinde olduk ve olacağız. En son koalisyon ortaklarımızın genel başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretimiz işte tam olarak bu anlayışın bir yansıması olmuştur.”

-“Ankara’ya mutlu gittik, verimli görüşmelerimiz sayesinde de mutlu döndük”

Başbakan Ünal Üstel, “Ankara’ya mutlu gittik, verimli görüşmelerimiz sayesinde de mutlu döndük.” ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

“Ankara’da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile son derece verimli, samimi ve geleceğe dönük güçlü projeleri ele aldığımız bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarını ve ortak irademizi bir kez daha teyit ettik. Yürütülmekte olan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamındaki projelerin ilerleyişini, gelinen aşamaları ve hızlandırılması gereken başlıkları değerlendirdik.”

- “Ocak 2026, enerji sorunlarımızın çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacak”

Başbakan Üstel, bu çerçevede, özellikle enerji alanında yıllardır ülkenin önünde duran sorunların kalıcı biçimde çözülmesi için kapsamlı bir yol haritası üzerinde de karşılıklı mutabakat sağladıklarını belirterek, “Elektrikle ilgili kronik sorunları ortadan kaldıracak bu yol haritasının tüm detaylarını ocak ayında ortaya koyarak süreci başlatma konusunda mutabık kaldık. Bu adım, enerji güvenliğimiz ve ekonomik istikrarımız için tarihi bir eşik olacaktır. Ocak 2026, enerji sorunlarımızın çözümünde tarihi bir dönüm noktası olacak, yol haritamızı çizip, rotamızı belirleyerek hızla ilerleyeceğiz.” dedi.

“Anavatan Türkiye’nin bize desteği dün tamdı, bugün tamdır, yarın da güçlenerek devam edecek”

Başbakan Üstel, bunlara ek olarak, KKTC’nin kurumsal kapasitesini güçlendirecek yeni adımları, kamu yönetiminin etkinliğini artıracak yapısal iyileştirmeleri ve gelecek döneme yönelik stratejik hedefleri de karşılıklı anlayış ve uyum içerisinde ele aldıklarını ifade ederek, devamla şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, sıradan bir iş birliği değil; ortak tarih, ortak kader, ortak duruş ve karşılıklı güven üzerine kurulu özel ilişkilerdir. Şunu açıkça vurgulamak istiyorum: Anavatan Türkiye’nin bize desteği dün tamdı, bugün tamdır, yarın da güçlenerek devam edecektir.“

-“Hazırlıkları sürdürülen protokolün şubat ayı içerisinde imzalanmasını öngörüyoruz”

Başbakan Üstel, Ankara’daki görüşmelerinin önemli başlıklarından birinin de, iki ülke arasındaki ekonomik ve mali iş birliğinin temel çerçevesini oluşturan 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması olduğunu belirterek, “Hazırlıkları sürdürülen protokolün şubat ayı içerisinde imzalanmasını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Üstel, şöyle devam etti:

“Yeni protokol, devam eden projelere finansman sağlamanın yanında: inşaat sektörü başta olmak üzere üreten ve katma değer yaratan sektörlerimize güçlü kredi, hibe ve teşvik programlarını, kadınlara, gençlere, sanayicilere, iş dünyamıza ve turizm sektörlerine yönelik ciddi destek paketlerini, tarımcılarımıza, çiftçilerimize ve hayvancılarımıza özel teşvikleri ve altyapı yatırımlarını ve üretim kapasitemizi artıracak yeni programları da içerecektir. Yani 2026 protokolü, inşaat sektörüne, turizm sektörüne, yeni iş kuracak gençlerimize, kadınlarımıza ve özellikle üreten tüm sektörlere önemli kredi, hibe ve teşvikler sağlayacak şekilde hazırlanıyor. Özetle 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü üreten tüm sektörlere güçlü bir mali destek programı ile geliyor.”

Başbakan Üstel, “Ayrıca 2026 yılı içerisinde halkımızın günlük yaşamına doğrudan dokunacak iki büyük ve önemli projeyi hayata geçirmek üzere gerekli hazırlıklara başlamış bulunuyoruz” diyerek, “Bu iki proje, yeni yılla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak ve ülkemizin kalkınma vizyonunun önemli yapı taşları olacaktır.” dedi.

Başbakan Üstel, “Hiçbir müjdemiz, projemiz lafta, kağıt üzerinde kalmayacak, hayat bulacaktır.” vurgusu yaparak, devamla şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle 2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşma'mız, hem kaynak büyüklüğü hem de ekonomimizin büyümesini hızlandıracak, üretimi artıracak ve istihdamı güçlendirecek açılımlarıyla kapsamlı bir yol haritası olacaktır. Gündemimizde; projeleri tamamlamak, üretenlerimize kapasitelerini artıracak tüm desteği en kısa sürede sağlamak ve geleceği daha güçlü kılacak yeni ve büyük projeleri hayata geçirmek var. Bu nedenle, 2026 yılı projelerin ve desteklerin yılı olacak.”

“Laf değil, icraat hükümetiyiz.” diyen Başbakan Üstel, “Altını çizmek isterim ki; son yılların en çok proje üreten ve en çok proje tamamlayan hükümeti olarak, bir icraat hükümeti kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Önceliğimiz, sözünü verdiğimiz tüm projeleri tek tek hayata geçirmek ve bu ülkeyi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır. Bu vesileyle bizlere vermiş oldukları destek ve misafirperverliklerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’a halkım, hükümetimiz ve şahsım adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.