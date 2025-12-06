Stat: Gaziköy Şenol Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Yusuf Bakar, M.Volkan Çevik

Mesarya: Ercan Samancıoğlu, Yunus Çıldan, Tugay Sezer, İbrahim Köse, Çağlar Toklu, Tacettin Köse, Okan Göktürk, Abdullah Erol, Mustafa Korkmaz, Chikezei Miracle Nwaorisa, Tony Ejike Obia

Küçük Kaymaklı: İdris Yekli, Bahadır Göçben, Arda Kortay, Arda Sözcü, Kadir Çetinkaya, Emre Nazik, Alpay Yıldırımer, Arcan Erçelik, Quentin Ghislain Debouto, Rasheed Ibrahim, Pape Cheikhou Marega

Goller: 15’ ve 45’ Obia, 40 ve 60’ Tugay (Mesarya), 31’ R. İbrahim, 53’ Celal, 77’ ve 87’ Debouto, 81’ Altan, 90’ Marega (K.Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı son 13 dakikasına 4 – 2 geride girdiği Mesarya maçını 6 – 4 kazanarak, 6 haftalık galibiyet hasretini sonlandırıp, rahat nefes aldı. Hasan Topaloğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Mesarya ise 2 farkı koruyamayıp evinde kaybederken, galibiyetsiz son sırada kaldı. Kaleci Ercan’ın sakatlanması ev sahibi ekibe pahalıya mal oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 12. Hafta maçında Mesarya, Küçük Kaymaklı’yı konuk etti.

Şenol Stadının iyi zemininde oynanan Mesarya – Küçük Kaymaklı maçını Turgay Misk yönetti. Hareketli başlayan maçta Mesarya Tony ile 1 – 0 öne geçerken, Küçük Kaymaklı Rasheed ile skoru dengeledi. 1 – 1 İlk devrenin son bölümünde etkisini artıran Mesarya, savunmadan çıkan Tugay’ın kafa ve Tony’nin golleriyle Küçük Kaymaklı karşısında ilk devreyi 3 – 1 önde tamamladı.

Hareketli başlayan ikinci devrede Küçük Kaymaklı, Celal ile umutlanırken, Mesarya’da 60’ta savunmadan çıkan Tugay yine kafa golüyle takımını rahatlattı. 4 – 2 68’de yapılan 2 değişiklikle adeta uyanana Küçük Kaymaklı, Debuto’nun 1’i kafayla olmak üzere 2 ve Altan’ın golleriyle 5 – 4 öne geçti. Uzatmalarda Marega skoru belirledi. 4 – 6