Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'e konuk oldu.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele ikinci yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe'nin golünü 64. dakikada Skriniar kaydetti.

Başakşehir'in beraberlik golü ise 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'dan geldi.

Ligde üst üste ikinci beraberliğini alan Fenerbahçe puanını 33 yapıp zirve takibini sürdürdü.

Başakşehir ise puanını 17'ye çıkardı.

5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.

39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+2. dakikada RAMS Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

48. dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL 63. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağdan kullanılan korner atışında Asensio, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-1.

74. dakikada serbest vuruştan Harit'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kale sahasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağa Kemen, diziyle vurdu ancak top üstten auta gitti.

76. dakikada Asensio'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezen, topu kornere göndermeyi başardı.

GOL 80. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahası içinde son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ederson'u aşan topa Oğuz Aydın'dan önce kafayı vuran Bertuğ Yıldırım, eşitliği sağladı: 1-1.