02.12.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasına göre Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaşatılması yönünde mesaj verdi ve de “Egemen Eşitlik Vurgusu” yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kalkınmasına destek olmayı “Tarihi Bir Sorumluluk ve Milli Davalarının Bir Parçası Olarak” gördüklerini dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “Kıbrıs Meselesinin Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ayrıca Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan Egemen Eşitliğinin ve Eşit Uluslararası Statüsünün Uluslararası Toplum Tarafından Tescil Edilmesine İlişkin Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda , Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşların 2026 yılı bütçelerinin sunumunu yaptı..

..İki ülke arasındaki ilişkilerin en somut çıktısının her yıl imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmaları olduğunu belirten Yılmaz : “2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması, yaklaşık 21 milyar liralık kaynağıyla ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında şimdiye kadar imzalanan en geniş mali imkanlara sahip işbirliği belgesidir..

..Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin altyapısına verilen desteğin yanı sıra kadın girişimciler, genç girişimciler başta olmak üzere üreticilere, çiftçilere, kırsal ve bölgesel kalkınma desteklerine öncelik vereceğiz..

.. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ile yakın istişare içinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda daha da gelişerek güçlenmesi, insanlık dışı izolasyonların ortadan kalkması ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin refahı için çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu..

Gelinen noktada dün olduğu gibi bugün de Rum-Yunan ikilisi Kıbrıs’ta olası bir siyasi çözüm ile birlikte tarihin derinliklerinden gelen Megali-İdea hayalleri çerçevesinde Enosis’e giden yolu açmaktır.

Yerel yazılı basınımızda yer alan haberlere göre; ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın, Kıbrıs sorunu ile ilgili açıklaması gündem oldu. Açıklamasında Barrack ; Türk-Yunan ilişkilerinin düzelmesinden söz ederken , Kıbrıs sorununun çözümsüz kalamayacağına dikkat çekti ve de Doğu Akdeniz’de yeni bir düzenin gerekliliğinden söz etti !..

Gerçek şu ki NATO üyesi olan anavatanımız Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileşmesi elbette bölge açısından son derece önemli ve gereklidir. Yine, iki ülke arasındaki en önemli sorularından biri de Rum-Yunan ikilisinin Megali-İdea hayallerinden kaynaklanan Kıbrıs sorunudur. Kıbrıs sorunu çözülmeden Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barış gerçekleşmeden Türk-Yunan ilişkileri arzu edilen düzeyde gelişemez!..

O halde Kıbrıs’ta var olan dini, dili ve kültürü tamamen farklı olan iki halkın refah düzeyinin artırılması ve de bölgede istikrarın sağlanması açısından son derece önemlidir. Burada asıl önemli olan geçmişte yaşananlardan ders çıkarılması ve de adil ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasıdır.

Şu bir gerçek ki; Kıbrıs Türk halkı açısından en önemli konu Garanti Anlaşmalarının devam etmesidir. Kıbrıs sorununun çözümü yeniden gündeme gelecekse en önemlisi Rum-Yunan ikilisinin silahlı saldırılarını başlatan 21 Aralık 1963 silahlı saldırılarının ve katliamlarının tekrarlanmamasıdır.

Kıbrıs sorununun siyasi çözümüne ‘Evet’ diyoruz ama Rumlarla ayni devlet çatısı altında yaşanmasına ‘Hayır’ diyoruz. Her iki halkın can ve mal güvenliğini sağlayacak adil ve kalıcı bir siyasi çözüme ‘Evet’ diyoruz.

Sonuç olarak; ne yazık ki Rum-Yunan ikilisi dün olduğu gibi bugün de Megali-İdea hayalleri ile yaşıyorlar. Ancak çookk iyi bilinmelidir ki Kıbrıs Türk halkı, dün olduğu gibi bugün de Rum-Yunan ikilisine bu fırsatı asla ve asla vermeyecek ve de temellerinde Mücahit halkımızın, kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatacak ve de tanınmasını sağlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa.