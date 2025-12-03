İzmir temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile karşılaştı.

Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig 4. sıradaki Göztepe'yi 1-0'lık skor ile mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Mücadelenin tek golünü 10. dakikada Barış Zeren kaydetti.

6. dakikada Janderson, kaleci Muhammed Fatih’e kale önünde baskı yapmaya gitti. Fatih’in uzaklaştırmak istediği top Janderson’a çarparak direğin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada Alperen’in pasında topla buluşan Barış’ın ceza yayının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

37. dakikada sol taraftan İsmail’in pasında Efkan, ceza sahası sol çaprazından aşırtma vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin üzerinden auta gitti.

41. dakikada sağ taraftan Ogün’ün ortasına ceza sahası sol çaprazında İsmail Köybaşı bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yan direğe de çarpıp dışarıya çıktı.

68. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahasında Tibet’in kafayla indirdiği topa Miroshi’nin penaltı noktasından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kalecinin de müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

90+4. dakikada sol taraftan Janderson'un ortasına kale önünde yükselen Arda Okan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.