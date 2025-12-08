Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Sinan Sarıkaya, Diadem Hotels & Tours’un tasfiyesi sürecinde ortaya atılan iddialarla ilgili, polise gerekli şikayetlerin yapıldığını belirtti.

Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Diadem Hotels & Tours (DHT) Limited’in Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nin verdiği emir doğrultusunda tasfiye edilmeye başlandığını kaydetti.

Tasfiye memuru sıfatıyla kendisi ve avukatlar Ayşen Göktuğ ile Feyzi Hansel tarafından şirketin tasfiye işlemlerinin yürütüldüğünü belirten Sarıkaya, tasfiye halindeki şirketin Venüs Beach Otel diye bilinen gayrimenkulüne ait muhtelif miktarda otel odası ile yine şirkete ait satılmayan muhtelif miktarda dairenin de anahtarlarının son direktörden teslim alındığını dile getirdi.

Sarıkaya, halen son direktör tarafından teslim edilmeyen ve içerisinde kiracılar bulunan oda ve/veya dairelerle ilgili de polise şikayetler yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini ifade etti.

- “Süreç tamamen mahkeme kontrolünde…”

Sürecin tamamen mahkeme kontrolünde sürdüğünü ifade eden Sarıkaya, bu süreçte son direktör aleyhine “haksız kazanç elde ettiği” gerekçesiyle polise şikayetlerin de yapıldığını aktardı.

Sarıkaya, şikayetlerin ileri götürüldüğü esnada Tezer Mercan’a ait Topuz gazetesinin tasfiye avukatları ile “rüşvet çarkı kurulduğu” iddiasıyla yeniden ortaya çıktığını belirtti.

“O tarihte iyi niyetli olarak Tezer Mercan’ı hem mahkeme süreçlerini izlemeye hem de tasfiyeyle ilgili tüm bilgi ve belgeleri incelemeye davet ettim. Keza tüm süreçler hakkında doğru bilgilendirildiği halde, davetimize icabet etmemiştir.” diyen Sarıkaya, Topuz gazetesinin 3 ve 4 Aralık’taki yayınlarında kendisine ve tasfiye avukatlarına “kasten iftira” atıldığını belirterek ağır bir suç isnadında bulunduğunu dile getirdi.

Konuyla ilgili polise gerekli şikayetleri yaptığını kaydeden Sarıkaya, her türlü hukuki yola başvuracağını dile getirdi.

Sarıkaya, Şirketler Mukayyitliği’nin tüm kayıtlarının kamuya açık olduğunu belirterek, dileyenlerin daireye gelerek ilgili kayıtları inceleyebileceğini kaydetti.