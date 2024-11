Büyük Bayanlar Liginde ilk devrenin lideri DAÜ

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde Ligin ilk devresi 13 Kasım’da oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak. İlk Devre maçlarını tamamlayan DAÜ ilk devreyi lider bitirmeyi garantiledi

Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Bayanlar Ligi’nde 6. Hafta sonunda mücadele tüm hızı ile devam ediyor.

Ligde DAÜ oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak 18 puanla zirvenin en üstünde yer alıyor. GMB Çamlık Spor tek yenilgi ile 2. sırada yer alırken Royal Boya LVA 10 puanla 3. sıradaki yerini 6. hafta sonunda da korudu. 4,5ve 6 sırayı aynı puanla ve averajla Karpaz Gate Marina, UKÜ ve Cihangir GSK paylaşıyor. Galibiyeti olmayan Vakıflar son sırada yer alıyor.

PLAY OFF A KALMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR.

Ligin ilk devresi 13 Kasım’da oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacak. İlk Devre maçlarını tamamlayan DAÜ ilk devreyi lider bitirmeyi garantiledi. 2. Devre müsabakalarının tamamlanmasının ardından ilk 4 sırayı elde eden takımlar Play Off a yükselecek. Play Off eşleşmeleri 1-4 ,2-3 şeklinde olacak. DAÜ ,GMBÇS ve Royal Boya LVA Play Off için büyük avantaj yakalarken, 4. sıra için KGM , UKÜ ve Cihangir GSK arasında büyük bir çekişme yaşanacak.

Takımlar hem Play Off a yükselme hemde olası bir Play Off eşleşmesinde avantaj yakalamak için 2. Devre müsabakaları büyük bir mücadeleye sahne olacak.

Play Off Yarı Final ve Final Serisi eşleşmelerinde ligde ki müsabakalarda bir birine üstünlük sağlayan takımlar Seriye 1-0 üstünlükle başlayacak.