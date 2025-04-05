AKSA Süper Lig
BUGÜN
TH Dumlupınar-Yenicami: 3 – 0
Cihangir-Mağusa T.Gücü: 1 – 2
Karşıyaka-Esentepe: 1 – 0
Göçmenköy-Doğan T.Birliği: 0 – 1
Mesarya-CB G.Gücü: 1 – 1
6 Nisan 2025, Pazar
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-A.Yeşilova (Ali Özer)
7 Nisan 2025, Pazartesi
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Gönyeli (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.Lig
BUGÜN
S.Geçitkale-Lapta: 3 – 3
MH Yılmazköy-Ü.Maraş: 1 – 3
Çanakkale-A.Kozanköy: 1 – 5
6 Nisan 2025, Pazar(Saat 16.00)
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-K.Kaymaklı (İsmail Ercan)
Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Düzkaya (Şakir Azizoğlu)
Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Mormenekşe (Turgay Misk)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-N.Dipkarpaz (Zekai Töre)