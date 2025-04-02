KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi tarafından organize edilen Ortaokullar Arası Futbol Şampiyonası'nda Osman Necat Konuk Ortaokulu (ONKO) mutlu sona ulaştı. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan final maçında Şht.Hüseyin Ruso Ortaokulu'nu 1-0 mağlup eden Osman Necat Konuk Ortaokulu 2024-2025 Ders Yılı Ortaokullu Yıldız Erkeklerde şampiyon oldu.

Final karşılaşması öncesinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında Lapta Yavuzlar Lisesi (LYL) ile Cumhuriyet Özgürlük Ortaokulu (CÖO) karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma süreleri 1-1 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın sonucunu penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük kuran Lapta Yavuzlar Lisesi toplam 5-4 kazanarak 2024-2025 Ders Yılı Ortaokullu Yıldız Erkekler üçüncülüğünü elde etti.

Karşılaşmalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Gökmen Davutoğlu ile diğer yetkililer tarafından takdim edildi.