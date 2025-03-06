KKTC’nin kuruluşundan bu güne yıllar geçmiş olmasına rağmen hala daha yerli yerine oturtamadığımız devlet düzenleri, başıboşluklar, neme lazım’ cılıklar kol geziyor.

İnsan bu olumsuzlukları yaşamadığı hallerde görmüyor, bilmiyor!

Sevgili okurlarım, kusura bakmayın, uzun yıllardır gazetelerde üst kademe yöneticilik yaptım, binlerce makale kaleme aldım ama hiç birinde kişiselliği öne çıkarmadım ama, aması çok acı.

19 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 15.00 sularında Ercan hava alanı ittisalinde bulunan ve Lefkoşa kazasına bağlı Meriç (Mora) köyünde eşimin babasından intikal eden ev yandı, daha doğrusu yakıldı!

Ev dediğim buram, buram Kıbrıs tüten, iki katlı, beş odalı büyük bir ev.

Bu kundaklama hadisesi ile birlikte devlet kurumunda bu güne kadar geçiştirilen, ciddiyetle ele alınıp yaşama geçirilmeyen bir olayla ailece sarsıldık.

Kıbrısa özgü eşyaların yanında kişisel eşyalarımızın da olduğu bir ev.

İşin sevindirici tek yanı evde ikamet edilmediğinden cana zarar gelmemesi.

Saat 15.15 civarında fark edilen yangından bir köylümüzün telefoniyen aramasıyla saat 15.23 te haberdar edildim ve Lefkoşa’dan hemen hareket ettim.

Köye ulaştığımda Ercan Hava alanındaki itfaiye ekipleri köyde idi ve o sırada tek odadaki yangın devam ediyordu ama yangın ekipleri evde elektrik akımının olmadığını belirtmemize rağmen yangına müdahale edemiyorlardı.

Elektrik Kurumuna bağlı elemanların gelmesi bekleniyordu.

Nihayet Elektrik kurumuna bağlı ekipler teşrif ettiler ama bu esnada evin dört bir yanını alevler sarmış durumdaydı.

Bir yangın hadisesi meydana geldiğinde ilk müdahalenin elektrik kurumu tarafından yapılması gerektiğinin bilinmesine, alışagelmiş bir uygulama olmasına rağmen geç kalmışlığın sebep olduğu zararının hesabını acaba kimden sormamız lazım?

Yangın söndürme ekipleri içinde elektrik kurumundan teknisyenlerin de yer alması ve olaylara aynı anda müşterek müdahale edilmesi gerektiğini kavrama sıkıntısı varsa bunun en kısa zamanda giderilmesi şart.

Biz büyük bir acı yaşadık.

Konuyla ilgili araştırmalarını ve tahkikatlarını sürdüren emniyet mensuplarının kundaklamada parmağı olanları en kısa zamanda ortaya çıkaracaklarına olan inancımız tamdır.

Kundaklama olduğuna kesin gözle baktığımız yangında büyük maddi hasar var ama asıl önemli olan o evde doğup, büyüyen, yıllarca o evde yaşayan bizlerin anılarının yakılıp yok edilmesi.

O bölgede var olan tarihi bir yapı daha kül oldu gitti!