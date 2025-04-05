Türkiye Yıldızlar Voleybol Şampiyonası için Karaman’da bulunan U17 Erkek Voleybol takımımız ilk karşılaşmasının Adana Seyhan Takımı karşısında 25-13,25-27 , 25-21 ve 25-21 lik set skorları ile 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Grup Birinciliği şansını artıran takımımız ikinci karşılaşmasını bugün saat 14.00 Mersin Tarsus FÇS Kulübü ile oynayacak.

Grupta birinciliği elde edecek takım adını Yarı Final Grubuna yazdıracak.

U17 Erkek Takımımız son maçını Pazar günü saat 10.00 da Karaman Spor Lisesi Spor Kulübü ile oynayacak.