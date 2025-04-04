Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig Play-Off Finali dün akşam oynandı.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Nurol Cons. Dörtyol ile Kaplıca Karadeniz 61 takımları arasında oynanan final maçının galibi uzatmalar sonucunda 3 – 2’lik skorla Kaplıca Karadeniz 61 takımı oldu. Böylece Kaplıca Karadeniz 61 takımı, Aslanköy ile Baf Ülkü Yurdu’nun ardından 1. Lig’e yükselen 3. takım olmayı başardı.

Orta hakemliğini Kerem Eran’ın yaptığı karşılamaya iyi başlayan Dörtyol takımı 16. Dakikada Bilal’in ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti.

Gol sonrasında toparlanan Kaplıca takımı 41. Dakikada Dörtyol ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Semih güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru eşitledi ve ilk yarı 1 – 1 tamamlandı.

İkinci yarıya iki takımda kontrollü başlarken 59. dakikada Kaplıca atağında Ümit’in Dörtyol ceza alanına yaptığı ortada kaleci Hasan’ın elinden kaçırdığı topla penaltı noktasında buluşan Ekrem topu ağlara göndererek skoru 1 – 2 yaptı.

Maçın son anlarına bu skorla girilirken 90 + 2. Dakikada Dörtyol atağında Kaplıca defansının uzaklaştıramadığı topla ceza sahası içinde buluşan Selkan topu ağlara göndererek maçı uzatmaya götürdü. 2- 2

Uzatma periyotlarının ilk 15 dakikası 2-2 geçilirken, 113. Dakikada Kaplıca atağında Eray ceza sahası dışında sol ayağıyla güzel bir gol atarak maçın skorunu belirledi. Dörtyol 2 – Kaplıca Karadeniz 3.

Maç sonunda Kaplıca futbolcuları ile taraftarları büyük sevinç yaşadılar. Yapılan kupa töreninde Kaplıca takımına kupasını KTFF Asbaşkanı Hüseyin Duvarcı verdi.