Güney Kıbrıs, “Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak” amacıyla kurulan ve Türk soykırımı yapan terör örgütü EOKA’nın 70’inci kuruluş yıldönümünü "coşku" ile kutladı!

Yunanistan bayrakları ile kutlamalar düzenlendi. Kıbrıs, Yunanistan bayrağı içerisinde gösterildi. "Kıbrıs Yunandır” şeklinde sloganlar atıldı, sokaklara EOKA pankartları asıldı. Kutlamalara, siyasiler, halk ve tüm okullardan her yaştan öğrenciler katıldı. Faşist Elam da Larnaka’da ‘Kıbrıs Yunandır’ sloganıyla yürüyüş yaptı, Grivas'a dualar edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 1 Nisan terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümünü nedeniyle yayınladığı mesajda şöyle dedi:

"EOKA mücadelesiyle haklı olarak gurur duyuyoruz, EOKA savaşçılarıyla gurur duyuyoruz. Bugün var olmamızın sebebidir, en önemli şey Kıbrıs Cumhuriyeti, ama aynı zamanda bu ülkenin en saf mücadelesinden 70 yıl sonra mücadelecilerimize hakkımız yoktur. Ve bu insanların fedakarlıklarını meşrulaştırmak için elimizden geleni yapmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Etkinlikler, anıtlar, bugünkü varlığımız en azından yapmamız gereken şey. Ancak mücadelesinin gerçek şerefi ve meşrulaştırılması ancak vatanımızın kurtuluşu ile sağlanacaktır."

Rum Başkanlık Sarayı da 1 Nisan terör örgütü EOKA’nın kuruluş yıldönümünü nedeniyle şu mesajı yayınladı:

"Kıbrıs Helenizminin en saf mücadelesi, vatanımızın modern tarihinin en önemli ve belirleyici sayfası olan EOKA Kurtuluş Mücadelesi'nin başlamasının 70. yılı. Gelecek nesilleri etkilemeye ve ilham vermeye devam eden EOKA savaşçılarının mücadelesi ve fedakarlığı, halkımızın özgürlük, demokrasi, adalet ve ilerleme yolundaki rotasını belirleyen bir işaret fişeğidir. 70 yıl sonra, mücadele, inanç ve fedakarlık olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağının bilinciyle, özgürlük uğruna mücadele edenleri saygıyla anıyoruz. Kıbrıs Cumhuriyeti, bu mücadelenin en önemli kazanımı olarak, adalete, barışa ve vatanımızın yeniden birleşmesine giden yolda en güçlü müzakere silahımız olmaya devam etmektedir."