Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Çağlar Söyüncü, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lemina, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun çeyrek finali dev derbiye sahne oluyor. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarı finale yükselebilmek için sahaya çıktı.

Galatasaray, Osimhen'in duble yaptığı maçta 2-1 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu. Galatasaray'ın rakibi Konyaspor olacak.

ÇIKAN OLAYDA 4 KIRMIZI

Maçın son anlarında iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Polis güçlerinin de sahaya girerek emniyeti sağlamaya çalıştığı olaylar sonrası 4 kırmızı kart çıktı.

Mert Hakan Yandaş, Salvatore Foti, Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, çıkan olayların ardından kırmızı kart gördü.

Olaylar ilk olarak saha içinde Mert Müldür ile Victor Osimhen'in yoğun tartışmasıyla başladı. Sonrasında oyundan alınan Barış Alper Yılmaz ile Fenerbahçe yedek kulübesi arasında gerginlik olunca saha kenarında kavga şiddetini artırarak devam etti.

Olaylar dindikten sonra maçın uzatma bölümüne 11 dakika ekleme yapıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Eren Elmalı'nın pasında Torreira topuğuyla meşin yuvarlağı Sara'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

8. dakikada soldan kullanılan korner atışında Sara ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Kostic araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topta Çağlar Söyüncü'nün Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ettiği top Osimhen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelere gitti: 0-1.

14. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun gönderdiği pasa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Barış Alper Yılmaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

24. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu Kostic'den döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Kaan'ın vuruşunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın, 26. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek Kostic'in elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Osimhen geldi. Bu futbolcunun kalecinin soluna gönderdiği vuruşunda top, İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

43. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sara, ceza sahası önü sağ çaprazına gelip müsait pozisyondaki Barış Alper Yılmaz'ı toplu buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden şutunda Çağlar Söyüncü son anda araya girerek topu kornere yolladı.

45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Kostic'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay'ın müdahale ettiği topu kayarak tamamlayan Szymanski fileleri havalandırdı: 1-2.

88' Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü. Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti de kırmızı kart gördü.

90+12' Davinson Sanchez, Skriniar'ın kaleye giden topunu son anda çizgiden çıkardı.