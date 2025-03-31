Makarios’un, EOKA’cılar anısına 51 yıl önce yaptırdığı sözde “özgürlük anıtı”, EOKA’nın silahlı tedhiş eylemlerine başlamasının 70.’inci yılında, yani 51 yıl sonra Rum yönetimi lideri Nikos Hristodulidis tarafından törenle açıldı.

Görevine yeni başladığında Rum lider Hristodulidis’le ilgili, iki yıl önce,1 Nisan 2023 tarihli köşe yazımda, “lider yeni zihniyet eski”, “içinden Makarios çıkacak” değerlendirmesini yapmıştım.

Kıbrıs Rum basını, 31 Mart 2025 tarihli yayınlarında, Makarios’un 51 yıl önce EOKA’cılar için yaptırdığı ve 15 Temmuz 1974 Yunan darbesi nedeniyle açamadığı Lefkoşa surlarının Podokataro (Sazlı) Burcu’nda bulunan sözde “özgürlük anıtı”nın, 51 yıl sonra Rum lider Nikos Hristodulidis tarafından açıldığını paylaştı.

EOKA’nın, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak (Enosis) hedefiyle 1 Nisan 1955’te silahlı tedhiş eylemelerine başlamasının 70. yılı Güney Kıbrıs’ta coşkuyla kutlanıyor, gençler kutlamalarda ön saflarda yer alıyor. Yunanistan Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar uyarınca, EOKA’nın Kıbrıs Türklerini hedef alan silahlı tedhişe başlamasının 70’inci yıl dönümü, Yunanistan’daki ilk ve orta dereceli okullarda da kutlanacak.

KATİLLERDEN “KAHRAMANLIK” HİKAYESİ ÇIKARDI

Politis’e göre, Rum lider Hristodulidis anıtın açılışında yaptığı konuşmada 1 Nisan 1955’i “dünya tarihinin dönüm noktası” olarak niteledi.

1 Nisan 1955’in “yalnız Kıbrıs’ın değil dünya tarihinin de dönüm noktası olduğunu” savunan Hristodulidis, EOKA’cıların “Kıbrıs Helenleri” olarak nitelediği Rumların “savaşçılıkları, örgütlenmeleri ve vatanseverlikleriyle dünya halklarını etkilediklerini” öne sürdü.

“1955-59 EOKA mücadele döneminin, 1821 Yunan Ayaklanması, Makedonya Mücadelesi ve Yunan tarihinin diğer destanının yanında yer almayı hak ettiğini” de öne süren Hristodulidis “Devlet olarak atalarımıza, mücadelecilere ve EOKA milli kurtuluş mücadelesi kahramanlarına karşı sorumluluğumuz var. Onların miraslarına sadık kalma ve vatanımızı kurtarmak ve yeniden birleştirmek sorumluluğumuz var.” dedi.

Görevine ilk başladığı günlerde “EOKA’nın mücadelesi yolumuzu aydınlatıyor” diyen Hristodulidis herkesi, “EOKA’yı, mücadelesini ve fedakarlıklarını” çocuklara ve yeni nesle anlatmaya çağırdı.

Rumlar, amacı, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olan, bu hedeflerinin önünde engel olarak gördükleri Kıbrıs Türkleri’ne planlı soykırım uygulayan EOKA terör örgütünün silahlı faaliyete geçişinin 70 yılını, önceki yıllara oranla daha coşkulu kutluyor.

Rum lider Hristodulidis’in, “EOKA kahramanlarına karşı sorumluluğumuz var. Onların miraslarına sadık kalma ve vatanımızı kurtarmak ve yeniden birleştirmek sorumluluğumuz var” sözleri kime ne anlatıyor olabilir! Rum lider Hristoduludis, Kıbrıs’taki tarihi ve mevcut gerçeklerden uzak ve provokatif yaklaşımını sürdürüyor.

Şu bir gerçek ki, kabul etsinler veya etmesinler Kıbrıs’ta iki ayrı halk, bu iki halkın iki egemen devleti vardır. Tarihi unutmak, tarihi bilmemek gelecekten vazgeçmektir!

Merak edenler için, “İçinden Makarios çıkacak” başlıklı yazının linki;

https://www.halkinsesikibris.com/icinden-makarios-cikacak