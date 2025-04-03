Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de lige başvuru süreci başladı. Lige katılacak olan takımlar 11 Nisan 2025 Cuma gününe kadar başvurularını yapmakla yükümlü olacak. Başvuru için kulüpler kendi başlıklı kağıtlarında lige katılacaklarına dair yazılı beyanın yanı sıra KTFF Liglere Katılım Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurup KTFF Genel Sekreterliği’ne sunacak.

LİG 17-18 MAYIS 2025’TE BAŞLAYACAK

2024-2025 Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig’de sezon 17-18 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak. Kulüpler 21 Nisan – 9 Mayıs 2025 tarihleri arasında transfer ve tescil işlemlerini gerçekleştirebilecek. Lig statüsü ve gruplar başvurular tamamlandıktan sonra açıklanırken, fikstür çekiminin tarihi de başvuruların ardından gerçekleşecek.

FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ

(1) Kulüpler, herhangi bir üst lig takımından (Süper Lig ve 1’nci Lig) aktif futbolcu transfer edemez.

(2) Kulüpler, BTM 1.Lig’de forma giyen ve süre alan 3 futbolcu transfer edebilirken, BTM 2.Lig’de forma giyen oyuncuların transferi konusunda herhangi bir sınırlama yoktur.

(3) Kulüpler, üst liglerde (Süper Lig, 1.Lig ve BTM 1.Lig) forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna katabilir. Bu liglerden transfer edilen futbolcuların üst ligde bulundukları kulüpte vize işlemi yapmamış veya vize işlemi yapmışsa bile süre almamış olması gerekir, sadece A2 Ligleri’nde veya U16 Ligi’nde süre alan ve A Takım’da süre almayan oyuncular da transfer edilebilir.

(4) Bonservisi Süper Lig veya 1.Lig kulüplerinde bulunup mevcut sezonda aynı liglere veya BTM 1.Lig kulüplerine geçici/kiralık transfer olup süre alan futbolcular BTM 2.Lig’de transfer işlemi yapamaz.

(5) Bu ligdeki takımların futbolcuları için 31.12.1988 (bu tarih de dahil) öncesi doğan futbolculara yeni lisans ve/veya filiz lisans çıkartılamaz.

(6) Bu ligde 01.01.2010 (dahil) ve sonrası doğumlu hiçbir futbolcu oynayamaz ve/veya lisans çıkaramaz.

(7) BTM Ligleri’nde yer alan kulüplere üst ligden (AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig) bonservisli transfer olan futbolcular 2(iki) sezon boyunca gittikleri kulübün futbolcusu olarak kalmak zorundadır. Bu şekilde transfer olan futbolcular 2 sezonluk süre içerisinde sadece geldikleri üst lig kulübüne transfer olabilirler.

(8) Ligdeki takımlar, bu sezon (2024-2025 Sezonu) üst ligden BTM Liglerine bonservisli transfer olan 1(bir) futbolcuyu sadece kiralık (geçici) olarak kadrosuna katabilirler. Söz konusu transfer işlemi futbolcu BTM 1 kontenjanından sayılır.

(9) Bu Ligdeki takımlar, 21 kişilik müsabaka isim listesinde 01.01.2002 (bu tarih de dahil) ve sonrasında doğan en az 3 futbolcuyu bulundurmak zorundadır. Bu kurala uymayan kulüplere KTFF Disiplin Talimatı’nda yer alan -1 puan ceza verilir.