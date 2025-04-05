Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği (KKDSOD) Drag Yarışı Festivali hazırlıklarını tamamladı ve geri sayım başladı. Adanın en hızlı otomobilleri, Kuzey Kıbrıs Turkcell 2025 Drag Fest organizasyonunda piste çıkacak. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde 6 Nisan Pazar günü yapılacak etkinlik Saat 10.00’da başlayacak ve araçlar süre almak için piste çıkacak. Organizasyon tekli ve çiftli kalkışlar şeklinde festival havasında yapılacak.

Kayıtlar 77’ye ulaştı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sponsorluğunun yanı sıra; Güven Sigorta, Radyo Juke, Etik Hastanesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkılarıyla yapılacak organizasyona 77 pilot kayıt yaptırırken kayıt işlemlerinin devam ettiği duyuruldu. Büyük bir heyecanla beklenen yılın ilk Drag yarışında şu ana kadar kayıt yaptıran pilotlar arasında 3 kadın sporcu, 3 Türkiye’den sporcu ve 2 de güneyden kayıt alındı. Organizasyonda “Günün En Hızlısı”, “En Hızlı Arka Çekiş”, “En Hızlı Ön Çeker”, “En Hızlı 4 Çeker” ve “En iyi Reaksiyon” ödülleri verilecek. Her yarış olduğu gibi yine izleyenler adrenaline doyacak.