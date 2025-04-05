Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), 28 Mart tarihinde kuruma yönelik siber saldırı girişimi olduğunu ve gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde olayın erken aşamada tespit edilerek herhangi bir veri kaybı veya sistemsel aksaklık yaşanmadan başarıyla engellendiğini bildirdi.

BTHK’dan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan iddiaların aksine, Kurumun tüm sistemlerinin dışa kapalı şekilde güvenli olarak çalışmaya devam ettiği belirtilerek, ek güvenlik tedbirlerinin devreye alındığı, siber saldırı girişimlerine karşı gerekli güncellemelerin hızla sürdürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda, sistemsel iyileştirmelerin ardından rutin çalışmaların planlandığı şekilde 7 Nisan Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

-"Kamuoyunun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz"

BTHK açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Siber tehditler günümüzde küresel ölçekte karşı karşıya kalınan ciddi riskler arasında yer almaktadır. Bu nedenle Kurumumuz, söz konusu girişimin ardından siber güvenlik altyapısını daha da güçlendirmeye yönelik kapsamlı teknik ve operasyonel çalışmalar başlatmıştır.

Kamuoyunun, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz. BTHK olarak sadece kendi kurumumuzun değil, ülke genelinde tüm sektörlerin dijital güvenliği için aktif şekilde çalışmaktayız. Tespit edilen güvenlik açıklarını belirli periyotlarla ilgili paydaşlarla paylaşmakta, siber tehditlere karşı farkındalığı ve savunma düzeyini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.

Dijital güvenliğin teminat altına alınması, kullanıcı bilgilerinin korunması ve hizmetlerin kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi amacıyla kurumumuz, teknik altyapısını sürekli olarak güncellemekte ve kararlılıkla görevini sürdürmektedir.”