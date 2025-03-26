Rum medyası Cenevre görüşmelerinden sonra Rumların istediği federasyon çözümüne yaklaşıldığı imajını yansıtmaya çalışmakta. Siyaset dünyasında buna olmayanı oluyor gibi gösterme çabası denir. Özellikle Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un şimdiki sürecin çok daha umut verici olduğunu ve ilerleme için gerçek bir şans sunduğunu söyledi. Olmayanı olacak veya oldu gibi gösterme çabası var Rum yönetiminde. Kısacası, Rum yöneticileri hep bir ağızdan boş umutları yaygınlaştırma çabası içinde. Özellikle, şimdiye kadar üyesi Rum Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yıllardır tam destek veren ve aynı zamanda KKTC bağımsız, egemen devletini yok sayan politikaları ile bilinen AB’nin, Rum lider Hristodulidis’i Cenevre’deki zirvenin sonucu konusunda tebrik etmesi, Rum oyunlarının bir parçası olarak su yüzüne çıktı. AB, Kıbrıs sorunundaki yegane yaşayabilir çözümün, AB ilkeleri ve müktesebatı temelinde, iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu açıklaması, AB’nin daima olduğu gibi Rum oyunlarını desteklediğini gösterdi. Rum oyunlarının baş mimarı Rum lider Hristodulidis, iki devlet temelinde çözüme ilişkin bir belge sunulma niyetinin, Guterres’in tutumu ile müsaade edilmediğini söyledi. Halbuki Cenevre görüşmelerinde tek anlaşma umudu, iki devlet gerçeğinin kabulü ile gerçekleşebilirdi. Gerçeklerle yüzleşmeyi reddeden Rumlar ve BM, “Kıbrıs Sorunu”nun çıkmazda kalmasına neden oldu. Hepsi bu. Yoksa iki devlet arasında bazı konularda işbirliği yapılmasını, sadece iki devletin gerçekleştirebileceğini herkes biliyor.

Rum medyasındaki tüm bu konular sadece Rum Oyunlarını anlatmaktadır. Rum politikacıları geçmişteki başarısız süreçlere nazaren, şimdiki sürecin çok daha umut verici olduğunu ve ilerleme için gerçek bir şans sunduğunu da duyurdu. Rumların hala hayallerinde yaşattıkları federasyon çözümünün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini anlayamamış olmaları esas sorun. Rum medyası, bir de Temmuz ayında yeni bir görüşme ayarlandığını da duyurdu. Rumlar şimdi bu oyunları devam ettirerek federasyona ulaşmanın yollarını arayacak… Görünen o ki, KKTC Devleti’nin tanınma istemekten başka çaresi yok. KKTC Devleti ve Halkına hala “toplum” yakıştırması ile yaklaşanlar, bunlar kim isterse olsun, sonunda gerçeklerle yüzleşecek.