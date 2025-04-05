Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de Küpdemir Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir restorandan, 720 TL ve 1 Amerikan Doları nakit para ile iki bira ve bir şişe şarap çalan İ.Ö. (E-43) tutuklandı.

Olay dün 06.00 sıralarında meydana geldi.

-Lefkoşa’da iki ayrı araçtan hırsızlık yapan bir kişi tutuklandı

Öte yandan dün Lefkoşa'da, Şht. Erdoğan Mustafa Sokak üzerinde park halinde bulunan iki ayrı araçtan hırsızlık yapan M.İ.E. (E-27), polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı aracın birinden 14.000 TL nakit para, diğer araçtan ise bir bayan çantası ve çanta içerisinde muhafaza edilen 14 ayar beş taş altın yüzük çaldı.

Yapılan ileri soruşturmada ise M.İ.E’nin araçtan çaldığı altın yüzüğü, eşine ait olduğunu söyleyerek Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcuya 5.250 TL karşılığında satıp para temin ettiği tespit edildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.