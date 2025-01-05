Geride bıraktığımız 2024 yılının ülkemiz sporu açısından en önemli olayı, atlet Buse Savaşkan’ın Paris Olimpiyat Oyunları’na katılıp finalde yarışması oldu.

Bir başka atletimiz Meliz Redif, 2012 Londra Olimpiyatları’nda Türkiye 4x400 metre bayrak takımı adına yarışıp olimpiyatlara katılan ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcusu olmuştu. Meliz Redif gibi Türkiye adına yarışan Buse Savaşkan ise olimpiyat tekli yarışlarında mücadele eden ilk sporcumuz oldu.

Buse Savaşkan, olimpiyatlara katılma hedefiyle 2024 yılının ilk ayında 1.91 metrelik dereceyle yüksek atlamada Türkiye rekorunu kırdı. Arkasından salonda 1.92’lik dereceyle Balkan şampiyonluğu geldi. Üçüncü Türkiye şampiyonluğundan sonra da Paris Olimpiyatları finali ve onunculuk derecesi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcularının Türkiye kanalıyla katıldığı uluslararası etkinliklerinde genellikle iyi dereceler elde ediliyor. Yüzmede Doğukan Ulaç, bisiklette Emre Kaplan ve Ege Erülkü, 2024 yılında yurt dışında başarı elde eden sporcular arasında dikkati çekenler.

Yurt dışı uluslararası yarışmalarda takım bazında taekwondo yılın başarılı sonuç alan spor dalı oldu. Taekwondo sporcularımız Özbekistan ve Güney Afrika’dan madalyalarla döndü.

Çocuk fitness dalında bu yıl da başarılı sonuçlar elde edildi.

Yurt içinde 22. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nda atletizm, 3x3 basketbol, hentbol, masa tenisi, halter ve vücut geliştirme gösteri ve yarışmalarıyla yetinildi.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Milli Olimpiyat Komitesi 2024 yılı Olimpizm Ödül Töreni’nde başarılı sporcu, antrenör, spora katkı koyan iş insanı ve yöneticiler onurlandırıldı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Ahmed Sami Topcan Spor Üstün Hizmet Ödülü, Harika Kıral’a verildi.

Bazı spor federasyonlarında başkan değişimi yaşandı. Kickboks ve Muaythai Federasyonu’nda Ümit Nusret, Güreş Federasyonu’nda Kemal Bayraktar, Bilardo Federasyonu’nda Levent Erboy, Su Sporları Federasyonu’nda Mustafa Abitoğlu, Bisiklet Federasyonu’nda Besim Tel, Avcılık Federasyonu’nda Tahir Saygıner başkanlığı devraldı.

Futbol AKSA Süper Lig’in Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda Göçmenköy ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan gece karşılaşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez VAR (Video Assistant Referee) uygulaması gerçekleşti.

Okullarımız Türkiye’de atletizm, cimnastik, futsal, hentbol ve kickboks dallarında dereceler elde etti.