AKSA Süper Lig
5 Nisan 2025, Cumartesi (Saat 16.00)
Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı TH Dumlupınar-Yenicami (Evren Karademir)
Cihangir Stadı Cihangir-Mağusa T.Gücü (Utku Hamamcıoğlu)
Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı Karşıyaka-Esentepe (Hüseyin Eyyüpler)
Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Osman Özpaşa)
Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-CB G.Gücü (Fehim Dayı)
6 Nisan 2025, Pazar
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Çetinkaya-A.Yeşilova (Ali Özer)
7 Nisan 2025, Pazartesi
19.00 İskele Cumhuriyet Stadı DND G.Birliği-Gönyeli (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.Lig
5 Nisan 2025, Cumartesi (Saat 16.00)
Geçitkale Stadı S.Geçitkale-Lapta (Hakan Ünal)
Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı MH Yılmazköy-Ü.Maraş (Burak Mandıralı)
16.00 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı Çanakkale-A.Kozanköy (Ferhat Tuna)
6 Nisan 2025, Pazar(Saat 16.00)
Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-K.Kaymaklı (İsmail Ercan)
Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Hamitköy-Düzkaya (Şakir Azizoğlu)
Yeniboğaziçi Osman E. Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Mormenekşe (Turgay Misk)
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-N.Dipkarpaz (Zekai Töre)