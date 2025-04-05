Bakanlığın açıklamasına göre kuzeydeki Durango eyaletinde 3 yaşındaki kız çocuğunun kuş gribi olduğu doğrulandı.

Kız çocuğuna 1 Nisan'da nakledildiği Torreón şehrindeki hastanede yapılan testte "H5N1" virüsü pozitif çıktı.

Durumu halen ciddi olan çocuk, hastanede tedavi görüyor.

Meksikalı yetkililer, "H5N1"in şu ana kadar insandan insana bulaştığına dair bir kanıtın olmadığını vurguladı.

Yetkililer, hasta veya ölü kümes hayvanları ile yaban hayatıyla temas sonrası öksürük, nefes alma zorluğu, baş ağrısı, kusma, göz kızarıklığı gibi şüpheli semptomlar yaşanması halinde tıbbi yardım alınmasını önerdi.