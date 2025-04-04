Mesarya bölgesinin eski Türk köylerinden biri olan Gönendere sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlı köylerimizden olan Gönendere köyünün sevilen siması, polis teşkilatına uzun yıllardır hizmet eden ve iyilikleriyle bilinen Hasan Kemaneci bugün vefat etti.

Kemaneci’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Gönendere Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönendere Mezarlığı’na defnedilecek.