Güzelyurt- Lefkoşa Anayolu üzerinde Yılmaz köy kavşağı civarında direksiyon hakimiyetini kaybeden HH431 plakalı aracın şoförü Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedip yolu ikiye ayıran orta refüje çarpıp takla attı.2 küçük çocuk ve annelerinin bulunduğu araçtan küçük sıyrıklarla kurtulan yolcular ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Detaylar az sonra.
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