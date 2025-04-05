Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Girne’de Şht. Aslan Seçkin Caddesi üzerinde nefes örneği vermeyi reddeden Ş.K.(K-23), alkollü içki tesiri altında sarhoş vaziyette, makul mazereti olmaksızın, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Öte yandan Ziyamet-Gelincik dörtyol kavşağı üzerinde 320 promil alkollü E.E. (K-44) ise, yine sarhoş vaziyette, makul mazereti olmaksızın, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

-Ratip Roşan Akargöl aranıyor

Polis, Gemikonağı’nda önceki gün saat 09.00 sıralarında ikametgahından ayrılan Ratip Roşan Akargöl’ün hala geri dönmediğini, kayıp olduğunu bildirdi. Polis bahse konu şahısın arandığını duyurdu.