Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Canaloğlu, Halil Atlar
Cihangir: Hasancan, Muhittin, Selçuk, Yusuf Beyazi, Babacar, Uğur, Meye, Sercan, Erol, Hakan, Gassama
MTG: Ufuk Şimşek, Mehmet Gürlü, Cofie,Emre Özsin, Emre Kuvvetlişahin, Bünyamin, Nevzat, Andy, Şenol, Dinopeter, Zihni
Goller: 90+5.Dk (P) Muhittin (Cihangir)- 45.Dk Şenol, 90.Dk Orkhan (MTG)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 26. Hafta maçında Cihangir, Mağusa Türk Gücü’nü konuk etti.
Cihangir Stadında (Kafes) oynanan Cihangir – Mağusa Türk Gücü maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Maça daha etkili başlayan taraf Mağusa Türk Gücü olurken, Dinopeter’in etkili oyunuyla rakibinin üzerine yüklenen konuk ekip, ilk devrenin son dakikalarında Şenol Şoför ile 1 – 0 öne geçti.
İkinci devrede orta sahayı kalabalık tutma adına değişiklikler yapan Mağusa Türk Gücü etkisini sürdürürken, Cihangir’e pek pozisyon şansı tanımadı. Maçın son anlarında ikinci devrede oyuna giren Orkhan takımını rahatlatan golü attı. 0 – 2
2 farklı geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Cihangir, 90+7’de Muhittin’in penaltı golüyle skoru 1 – 2 yaptı. Cihangirliler son düdük sonrasında hakem Utku Hamamcıoğlu’na tepki gösterdiler.