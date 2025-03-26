20.03.2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan 5+1 Kıbrıs Zirvesine katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 19 Mart’ta Cenevre dönüşü Ercan Devlet Hava Alanında basın toplantısı düzenledi..

Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son 4 yılda çok aşama kaydedildiğini ve bu toplantıya da yeni milli siyasetle gittiklerini söyledi. BM Genel Sekreteri Guterres’in, 2017 yılındaki Crans-Montana zirvesinden beri ilk kez bir olumlu adım atıldığını ve üzerinde uzlaştıkları 8 maddelik iş birliği konularını açıkladığına işaret eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “ Artık Kıbrıs’ta yeni bir yola girdiğimizi bir bakıma Genel Sekreter de teyit etti, çünkü yeni bir atmosfer doğduğunu ifade etti” diye konuştu..

..Cenevre Zirvesiyle ilgili kendi değerlendirmesinin yeni bir sayfa açıldığı ve artık Kıbrıs’ta iki tarafın iş birliğiyle iki tarafa fayda getirecek çalışmaların gündemde olacağı şeklinde olduğunu ifade etti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’ye Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak ve savunmak amacıyla gittiğini dile getirerek “Bunu başarıyla sürdürdüğümü düşünmek istiyorum” dedi. Cenevre’ye; Egemen Eşitlik, Eşit Uluslararası Statü Teyit Edilmesiyle müzakerelere başlanabileceği anlayışıyla gidildiğini vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun milli bir siyaset olduğunu ve Türkiye’nin de desteğiyle bu doğrultuda ilerlediğini kaydetti..

..BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada yaptığı çalışmalar sonunda ortak zemin olmadığını, iki devlet arasında iş birliğiyle yakınlaşma sağlanabileceğini belirttiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre’deki toplantının da bu doğrultuda düzenlendiğini ifade etti..

..Toplantıda 8 maddede iş birliği yapılması noktasında mutabık kalındığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunlar arasında sınır kapıları, gençlik komitesi gibi konuların yer aldığını dile getirdi..

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemle Avrupa’ya elektrik götürülmesine yönelik Rum tarafının konunun muhatabının Avrupa Birli (AB) ve Türkiye olduğu gerekçesiyle itiraz ettiğini ifade etti..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; doğalgaz, ticaret, su, turizm gibi alanlarda daha önemli iş birliklerinin de ilerleyen süreçlerde gündeme gelebileceğini vurguladı. Holguin’in yeniden kişisel temsilci olarak atanacağını söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği ve Temmuz ayındaki toplantıyı organize etme noktasında yardımcı olacağını belirtti..

..Toplantıya yönelik “Yararlı Geçtiğini Düşünmek İstiyorum” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar “Egemen Eşitlik, Eşit Statüden Geri Adım Atmayacaklarını, Federal Çözüm Modeli Defterinin Kapandığını” söyledi..

..KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni bir anlayışla iki tarafın iş birliğinde Kıbrıslı Türk ve Rumlara fayda getirecek adımlar atılacağını belirtti. Basının da sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Metehan Kapısının kapılar arasında en yoğun kapı olduğunu, trafiğin rahatlaması adına Haspolat’ta bir kapı açılmasını önerdiklerini anımsatarak, Akıncılar’da da bir kapı açılmasına yönelik önerileri bulunduğunu ifade etti..

..Rum liderin transit geçiş önerisini anımsatan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, transit geçişin kapı açmak olmadığını söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney’in sınır kapısına yönelik önerisini gelecek hafta yapılacak görüşmede öğreneceklerini belirtti..

Yine 25 Mart 2025 tarihli yerel yazılı basınımıza yansıyan açıklamasında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mehmet Bora Zor başkanlığındaki Anadolu Basın Birliği heyetini kabul etti. Kıbrıs’ta Tek Egemenlik ve Tek Uluslararası Kimliği öngören bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını vurgulayan Tahsin Ertuğruloğlu “Artık bundan sonra Rumlarla herhangi bir ortaklık bizim için kabul edilebilir değil. Çözüm; iki komşu devletin iş birliğidir, çözüm budur. Bunun anlaşması eksiktir” dedi..

Yine yerel yazılı basınımıza yansıyan haberlere göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anadolu Basın Birliği Derneği Başkanı Mehmet Bora Zor ve Yönetim Kurulu’nu kabul etti. Kabul, saat 14.30’da Cumhurbaşkanlığı’nda yer aldı. Kabulde konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teknolojik gelişmeler sayesinde , KKTC’den de takip edilen Türkiye’nin her bölgesindeki yerel basının kendi sosyal medyasının, televizyonunun, gazetesinin ve web sitesinin olduğunu ve Kıbrıs ile ilgili yapılan haberlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Sonuç olarak; Kıbrıs Türk halkına düşen görev; birlik ve beraberlik içinde hareket ederek temellerinde Mücahit Halkımızın, TMT Mensuplarını, Kahraman Mehmetçiklerimizin canı ve kanı olan bağımsız ve egemen devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yaşatmak ve tanınmasını sağlamaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sen Çok Yaşa..