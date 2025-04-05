Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı. Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı.

Kurul, TK- 13/2024-2025 sayılı başvuruyu incelemiş olup gözlemci raporlarını incelemiş ve tezekkür etmiştir. 2/3/2025 tarihinde oynanan Maraş GSK- Mormenekşe GBSK arasındaki Süper Lig müsabakasında maçın bitiş düdüğünü müteakip Maraş GSK.’nın 105673 lisans numaralı futbolcusu Yunus Kalaycı isimli oyuncusunun rakip takım futbolcusuna yönelik yapmış olduğu saldırı ve darp fiilinden dolayı KTFF disiplin kurulu ilgili futbolcuya 8 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunmalar tetkik ve tezekkür edildikten sonra konu futbolcunun bahse konu fiili ağır tahrik altında ve tokat atmak suretiyle işlediği, keza ilgili futbolcunun ağır tahriğine ilişkin 5 farklı görgü tanığının yazılı ifadeleri ve yine savunma esnasında kurulumuzdan ve rakip takımdan özür dileyerek nedamet getirdiği de dikkate alınarak 8 resmi müsabakadan men cezasını 6 resmi müsabakadan men cezasına düşürmeyi uygun ve adil buluruz.

Kurul, TK 15/2024-2025 sayılı ve 21/3/2024 tarihli başvuruyu incelemiştir. Yapılan başvuruyu değerlendirirken Hakem raporlarını keza Disiplin Kurulunun kararını tetkik ve tezekkür ettikten sonra, Binatlı YSK’nın yazılı savunmasını incelemiştir. Başvuruya konu 113021 lisans numaralı futbolcu Mehmet Bahattin Zaim‘in maç esnasında meydana gelen olaylar neticesinde rakip takım futbolcusunun boynuna yumruk vurmak suretiyle darp ettiği neticesinde direk kırmızı kartla cezalandırıldığı tesbit edilmiştir. KTFF disiplin kurulu bahsi geçen futbolcuya 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz ilgili furbolcuya DT 44(1)(a) uyarınca verilebilecek en düşük cezanın verilmiş olmasını da dikkate aldıktan sonra 3 resmi müsabakadan men cezasının herhangi bir müdahaleyi gerektirmediği cihetle yapılan başvuruyu oybirliği ile reddederiz.