Görüşme BM karargahının bulunduğu ara bölgede, geçmişte de müzakerelerin yapıldığı ve bir dönem "Lefkoşa Konferans Merkezi" diye isimlendirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin Ofis binasında gerçekleşiyor.

Toplantı için Ofis binası önünde bekleyen BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1000’inci toplantısı sebebiyle bugün Ledra Palas’ta düzenlenecek ve Stewart’ın da katılım göstereceği etkinliğe katılamayacak olan liderler, toplantıdan önce KŞK üyeleriyle fotoğraf için poz vererek Komite'ye desteklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar görüşmenin ardından saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak. İki lider en son Cenevre'de 17-18 Mart tarihlerinde yapılan 5+1 gayriresmi Kıbrıs zirvesinde bir araya gelmişti. İki liderin bugünkü toplantıda Cenevre'de ele alınan yeni kapılar ve Güven Yaratıcı Önlemler gibi konuları ele almaları bekleniyor.