Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen tören ve konferans programı ile kutlandı.



Kıbrıs Türk Kızılayı’nın 50. kuruluş yıl dönümü törenine, Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ve bazı milletvekilleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan bağışı otobüsü de bağışladığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, açılış konuşmaları ile devam etti.

-Öztürkler: “Kızılay'ın daha yapacak çok işi var”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Kızılayı’na nice yıllar dilediği konuşmasında, kendisinin de iki yıl boyunca Kızılay’da gönüllü çalıştığını belirtti. Güzelyurt Türk Kızılay Başkanlığı'nı yürüttüğünü aktaran Öztürkler, o esnada Kızılay’ın ne kadar ulvi bir görev yürüttüğüne bizzat yanıklık ettiğini, zor durumda olan insanların gönüllerine dokunuş yaptıktan sonraki mutluluğu yaşadığını anlattı.

Kızılay’ın kurulduğu günden bu yana halkın yanında duran ve yaralara merhem olan, sağlık, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçları karşılamak için büyük fedakarlıklarla canla başla çalışan gönüllülerden oluşan önemli kurumlardan olduğunu belirten Öztürkler, Kızılay’ın yürüttüğü insani yardımların toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti. Kızılay’ın uluslararası alanda da önemli faaliyetlere imza attığını söyleyen Öztürkler, çalışan ve gönüllüleri tüm insanlığın iyiliği için çaba göstererek topluma örnek olduğunu kaydetti.

“50 yıl önce büyük bir vizyonla kurulan ve ulvi bir görev anlayışıyla yola çıkan Kıbrıs Türk Kızılayı, bu yolculukta sayısız başarıya imza atmış ve Kıbrıs Türk toplumunun güvenini kazanmıştır. Ancak hepimizin malumudur ki Kızılay'ın daha yapacak çok işi var. Dünyanın dört bir yanında yaşanan krizler, doğal afetler ve insani sorunlar, bizlere yardıma muhtaç olanlara el uzatmanın önemini her geçen gün bir kez daha hatırlatmaktadır.” diyen Öztürkler, Türk Kızılayı ve Kıbrıs Türk Kızılayı’nın sorumluluğunun gereğini her zaman olduğu gibi en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğinize inanç belirtti.

Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk Kızılayı’na kan bağışı otobüsü bağışladığını belirterek, otobüsün devir teslim töreninin de yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Öztürkler, “Bu vesileyle Türk Kızılayı’na, Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapmış olduğu bu anlamlı katkı ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarım. Keza Kıbrıs Türk Kızılayı’nın geçmişten bugüne görev yapmış tüm kurucularına, emeği geçen tüm çalışan ve gönüllülere de teşekkür eder, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha nice yıllar boyunca insanlığa hizmet etmesini dilerim.” dedi.

Öztürkler konuşmasına, etkinliğin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek ve konferansın verimli geçmesini temenni ederek son verdi.

-Serim: “KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Kızılayı’na teşekkür ederim”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın KKTC’nin göz bebeği kurumları arasında olduğunu vurguladı.

Din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın insanlığa hizmet etmenin yerinin ayrı olduğunu kaydeden Serim, asrın felaketi 6 Şubat depreminde Kızılay gibi kurumların öneminin idrak edildiğini söyledi, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Serim, KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Kızılayı’na deprem sonrasında yanlarında olduğu için teşekkür de etti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve hukuk mücadelesinden de bahseden Serim, KKTC’nin uluslararası toplum nezdinde hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı. Federasyonun bir çözüm olmadığını belirten Serim, KKTC’nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesini istedi.

Serim konuşmasında, Kıbrıs Türk Kızılayı mensupları ve gönüllülerini kutladı.

-Oğuz: “Kızılay, her halka her devlete lazım”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise konuşmasına, Başbakan Ünal Üstel’in selam ve sevgilerini ileterek başladı.

Kızılay’ın ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir kurum olduğunu ve her halka, her devlete lazım olduğunu vurgulayan Oğuz; doğal afet, savaş, kan, gıda, çadır denince Kızılay’ın arandığını söyledi, gönüllülük ve bağışçılığın önemine değindi.

Bakan Oğuz, son yıllarda Kıbrıs Türk Kızılayı’nın daha aktif olarak gündeme geldiğini belirterek, nice yıllar diledi.

-Sezen: “Genç Kızılay’ı kurduk”

Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, açılış konuşmasında, din dil ırk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç duyan herkese yardım eli uzattıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın uluslararası alandaki yerinden ve yurt dışı temaslarından bahseden Sezen, projelerini anlattı, Türk Kızılayı’na yanlarında olduğu için teşekkür etti.

Sezen, en önemli projelerinden biri olarak değerlendirdiği Genç Kızılay’ı kurduklarını söyleyerek, Genç Kızılay üyelerini de sahneye davet etti.

Türk Kızılayı’na 50. yaşları dolayısıyla kan bağışı otobüsü bağışladıkları için teşekkür eden Sezen, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni yaşını kutladı.

-Yılmaz: “Türk Kızılay ile Kıbrıs Türk Kızılayı öz kardeştir”

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ise, Türk Kızılay ile Kıbrıs Türk Kızılayı’nın “öz kardeş” olduğunu, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın bugün yarım asırlık bir çınar olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Kızılayı’nın giderek güçlendiğini kaydeden Yılmaz, Genç Kızılay üyelerinin kendilerinden daha başarılı olacağına inanç belirtti. Türk Kızılay’ın gönüllülerinin çoğunun da genç olduğunu aktaran Yılmaz, gençlerin varlığının kendilerine umut verdiğini ifade etti. Yılmaz, “Bizler insani yardım gönüllüleri olarak iyilik şemsiyesi altında daha yüzyıllarca hayatta kalmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yılmaz, Kıbrıs Türk Kızılayı’nın doğum gününü kutlayarak, nice 50 yıllar diledi.

Konuşmaların ardından aile fotoğrafı çekildi. Sonrasında ise Türk Kızılay tarafından Kıbrıs Türk Kızılayı’na bağışlanan kan bağışı otobüsünün teslim töreni yapıldı ve konferansa geçildi.

Tören, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.